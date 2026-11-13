¿Cómo se perdió la ventaja de 2:0? Un experto señala los errores de Uzbekistán

El intenso y disputado partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia (2:3) en el estadio Pakhtakor de Taskent sigue siendo el centro de las discusiones. El hecho de que nuestros representantes perdieran su ventaja tras ir ganando 2:0 ha llamado la atención de muchos expertos.

Un reconocido agente de fútbol especializado en el mercado uzbeko, Jamol Akayev expresó su opinión sobre este encuentro, centrándose en las razones de la derrota y los cambios tácticos del equipo.

« Fútbol abierto, muchas ocasiones y goles hermosos »

Según el experto, el partido fue muy interesante y rico en acontecimientos para los aficionados. Destacó que se practicó un fútbol abierto y que la actividad de los suplentes visitantes tuvo un impacto serio en el resultado final.