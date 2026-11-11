Uzbekistán — Rusia, partido amistoso: todos los detalles antes del encuentro en Taskent

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Uzbekistán — Rusia, partido amistoso: todos los detalles antes del encuentro en Taskent

Mañana, 12 de noviembre, la selección nacional de fútbol de Uzbekistán se enfrentará a Rusia en un nuevo partido amistoso de prestigio. Se ha celebrado una reunión oficial sobre los aspectos organizativos y ambas partes han acordado las condiciones principales del encuentro.

Colores de las equipaciones y cuerpo arbitral

Se ha informado que para este importante choque, los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán vestirán una equipación totalmente blanca, mientras que el portero lucirá una equipación amarilla llamativa. La selección nacional de Rusia, que jugará en calidad de visitante, utilizará sus tradicionales camisetas rojas .

También se han confirmado los oficiales que dirigirán el encuentro. Según esto, el partido amistoso será arbitrado por un equipo procedente de la vecina Tayikistán:

  • Árbitro central: El árbitro FIFA Gumurodi Sa’dullo

  • Árbitros asistentes: Hasan Karimov y Farhod Quralov

Parámetros y detalles del partido

Información oficial y estadísticas

Fecha y hora del partido

12 de noviembre, inicio a las 20:00

Lugar

Estadio central Pakhtakor en Taskent

Equipación de Uzbekistán

Equipación totalmente blanca, portero en amarillo

Equipación de Rusia

Camisetas rojas

Novedades del entrenador

La selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro está dirigida por

Asistencia de aficionados

Según la Unión de Fútbol de Rusia, se esperan cerca de 1 000 aficionados rusos

«Cada enfrentamiento entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia despierta un gran interés y brinda momentos memorables a los aficionados».

Novedades de la convocatoria y presencia de aficionados

Antes del próximo encuentro, hay noticias sobre nuestra selección nacional. Se ha informado que el defensa bien conocido por los aficionados, Abduqodir Husanov , no ha sido convocado para esta concentración.

Además, la Unión de Fútbol de Rusia ha comunicado que se espera que cerca de un millar de aficionados viajen desde Rusia para seguir este emocionante partido en directo desde el estadio en Taskent.

¿Cuál crees que será el resultado de la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, en este amistoso contra Rusia? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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