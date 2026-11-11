Uzbekistán — Rusia, partido amistoso: todos los detalles antes del encuentro en Taskent

Mañana, 12 de noviembre, la selección nacional de fútbol de Uzbekistán se enfrentará a Rusia en un nuevo partido amistoso de prestigio. Se ha celebrado una reunión oficial sobre los aspectos organizativos y ambas partes han acordado las condiciones principales del encuentro.

Colores de las equipaciones y cuerpo arbitral

Se ha informado que para este importante choque, los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán vestirán una equipación totalmente blanca, mientras que el portero lucirá una equipación amarilla llamativa. La selección nacional de Rusia, que jugará en calidad de visitante, utilizará sus tradicionales camisetas rojas .

También se han confirmado los oficiales que dirigirán el encuentro. Según esto, el partido amistoso será arbitrado por un equipo procedente de la vecina Tayikistán: