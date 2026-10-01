La selección nacional de Uzbekistán derrota ampliamente a Siria (vídeo)

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La selección nacional de Uzbekistán derrota ampliamente a Siria (vídeo)

En el estadio central Pakhtakor de Taskent, la selección nacional de fútbol de Uzbekistán se enfrenta a Siria en un partido amistoso internacional. En el encuentro que comenzó a las 19:00 en la capital, nuestros compatriotas demuestran una superioridad absoluta y un juego sólido.

Al llegar al minuto 57 del encuentro, nuestros representantes registran un marcador amplio en el tablero: 3:0 es el resultado actual.

Fútbol ofensivo y dos goles en la primera parte

Tomando la iniciativa desde el inicio, nuestra selección nacional generó sucesivas situaciones de peligro frente a la portería rival:

  • Minuto 27 | 1:0: Tras un pase cómodo y preciso de Husayn Norchayev, el centrocampista Sherzod Esanov anotó el gol y abrió el marcador.

  • Minuto 45 | 2:0: En el último minuto de la primera parte, Akmal Mozgovoy dejó sin opciones al portero rival con un disparo preciso desde larga distancia, consolidando la ventaja de nuestro equipo.

Gol rápido en la segunda parte: el tándem Fayzullayev y Norchayev

Aunque los sirios realizaron tres cambios al inicio de la segunda mitad, nuestros representantes aumentaron la presión:

  • Minuto 49 | 3:0: Uno de los líderes del equipo, Abbos Fayzullayev, envió un pase magistral al delantero Husayn Norchayev quien lo convirtió en gol. De esta manera, Norchayev suma un gol y una asistencia a su cuenta personal.

Detalles del partido y alineaciones:

  • Uzbekistán — Siria 3:0 (según el estado al minuto 57)

  • Goles: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).

  • Árbitro principal: Sayyodjon Zayniddinov

  • Amonestación: Mahmud al-Asvad (11).

Alineación de Uzbekistán:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Alineación de Siria:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

En estos momentos, el partido continúa con gran intensidad, nuestra selección mantiene el control total y no deja ninguna oportunidad al rival.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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