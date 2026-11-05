Prueba seria: se conocen los rivales y horarios de los partidos de los «Lobos Blancos» en noviembre

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Prueba seria: se conocen los rivales y horarios de los partidos de los «Lobos Blancos» en noviembre

La selección nacional de Uzbekistán disputará dos prestigiosos e intensos partidos amistosos internacionales durante la ventana FIFA de noviembre. Bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial, el entrenador Fabio Cannavaro , nuestros representantes se enfrentarán a las selecciones de Rusia y Arabia Saudita entre el 9 y el 17 de noviembre.

Estos encuentros serán una prueba seria para los «Lobos Blancos» y una etapa importante para evaluar una vez más el potencial de la plantilla.

Duelo en Taskent: enfrentamiento contra Rusia en el estadio Pakhtakor

Nuestra selección nacional disputará su primera prueba de noviembre ante su propia afición:

  • Rival y sede: El 12 de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán recibirá a Rusia en el estadio central Pakhtakor de la capital;

  • Hora de inicio: El encuentro comenzará a las 20:00 hora de Taskent. Un enfrentamiento intenso y reñido espera a los aficionados de la capital.

Viaje a Doha: partido contra Arabia Saudita en el estadio Jassim bin Hamad

El segundo partido internacional se organizará en Catar como campo neutral:

  • Prueba fuera de casa: El 17 de noviembre, nuestros representantes se enfrentarán a uno de los grandes de Asia, la selección nacional de Arabia Saudita, en el famoso estadio Jassim bin Hamad en Doha, capital de Catar;

  • Hora del partido: Este encuentro comenzará a las 20:30 hora de Taskent.

Para los pupilos de Fabio Cannavaro, estos dos partidos centrales son de gran importancia para perfeccionar el estilo táctico y probar nuevos nombres antes de los futuros grandes torneos y encuentros oficiales importantes.

Selección Nacional de UzbekistánFabio CannavaroEstadio PakhtakorFechas FIFAFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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