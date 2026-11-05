Prueba seria: se conocen los rivales y horarios de los partidos de los «Lobos Blancos» en noviembre
La selección nacional de Uzbekistán disputará dos prestigiosos e intensos partidos amistosos internacionales durante la ventana FIFA de noviembre. Bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial, el entrenador Fabio Cannavaro , nuestros representantes se enfrentarán a las selecciones de Rusia y Arabia Saudita entre el 9 y el 17 de noviembre.
Estos encuentros serán una prueba seria para los «Lobos Blancos» y una etapa importante para evaluar una vez más el potencial de la plantilla.
Duelo en Taskent: enfrentamiento contra Rusia en el estadio Pakhtakor
Nuestra selección nacional disputará su primera prueba de noviembre ante su propia afición:
Rival y sede: El 12 de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán recibirá a Rusia en el estadio central Pakhtakor de la capital;
Hora de inicio: El encuentro comenzará a las 20:00 hora de Taskent. Un enfrentamiento intenso y reñido espera a los aficionados de la capital.
Viaje a Doha: partido contra Arabia Saudita en el estadio Jassim bin Hamad
El segundo partido internacional se organizará en Catar como campo neutral:
Prueba fuera de casa: El 17 de noviembre, nuestros representantes se enfrentarán a uno de los grandes de Asia, la selección nacional de Arabia Saudita, en el famoso estadio Jassim bin Hamad en Doha, capital de Catar;
Hora del partido: Este encuentro comenzará a las 20:30 hora de Taskent.
Para los pupilos de Fabio Cannavaro, estos dos partidos centrales son de gran importancia para perfeccionar el estilo táctico y probar nuevos nombres antes de los futuros grandes torneos y encuentros oficiales importantes.
Comentarios 0
…