De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!

La temporada de fútbol que los aficionados de la selección nacional de Uzbekistán esperaban con ansias regresa con fuerza. El cuerpo técnico ha presentado la lista oficial ampliada de los jugadores convocados para la próxima concentración. En el marco de esta preparación, nuestros representantes se enfrentarán a tres rivales continentales de gran nivel en partidos amistosos: el 24 de septiembre contra Irán, el 1 de octubre contra Siria y el 6 de octubre contra uno de los grandes históricos de Asia, Corea del Sur.

La convocatoria ha generado gran interés y debates apasionados entre los seguidores. Esto se debe a que la lista incluye no solo a los líderes del campeonato nacional, sino también a estrellas que brillan en clubes europeos de primer nivel, como Abdukodir Husanov (« Manchester City»), Abbosbek Fayzullayev (« Başakşehir »), Muhammadali O‘rinboyev (« Antwerp ») y el máximo goleador del equipo, Eldor Shomurodov.

¿Hasta qué punto estos tres partidos de prueba revelarán el potencial táctico de la selección de Uzbekistán? ¿Están los nuevos talentos listos para ganarse un lugar en el once inicial y qué importancia estratégica tienen estos encuentros para alcanzar los objetivos en el escenario asiático y mundial?

« Irán, Siria y Corea del Sur »: Calendario de amistosos y crónica de la plantilla

El calendario de los próximos encuentros y los detalles clave de la selección nacional:

Pruebas de septiembre y octubre: Partidos contra Irán el 24 de septiembre, Siria el 1 de octubre y Corea del Sur el 6 de octubre;

El poder de los legionarios: El defensa del « Manchester City», Abdukodir Husanov, el representante del « Antwerp » belga Muhammadali O‘rinboyev, Behruzjon Karimov del club suizo « Lugano », así como Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev que juegan en Turquía, garantizan un alto nivel a la plantilla;

Competencia en la portería: Dos representantes del « Nasaf » (Abduvohid Ne’matov y Samandar Muratbayev), el portero del « Pakhtakor » Vladimir Nazarov y Edem Nemanov del « Dinamo Samarcanda » lucharán por la titularidad;

Nuevos nombres en el mediocampo: Junto a centrocampistas creativos como Jasur Jaloliddinov, Diyor Xolmatov, Odiljon Hamrobekov y Ruslan Jiyanov, se han convocado jóvenes talentos que destacan en los clubes locales;

Centro del ataque: Husain Norchayev (« Navbahor ») y Azizbek Amonov (« Dinamo Samarcanda »), quienes han mostrado un gran rendimiento en las últimas jornadas, afrontarán una prueba importante entre los goleadores del equipo.

Convocatoria ampliada de la selección nacional de Uzbekistán

Distribución completa por posiciones y clubes:

Posiciones Jugadores convocados Clubes y países Porteros A. Ne’matov, S. Muratbayev, V. Nazarov, E. Nemanov « Nasaf », « Pakhtakor », « Dinamo Samarcanda » Defensas (legionarios) A. Husanov, M. Mahamadjonov, B. Karimov, J. O‘rozov « Manchester City » (Inglaterra), « Dinamo Majachkalá » (Rusia), « Lugano » (Suiza), « Rubin » (Rusia) Defensas (locales) N. Abdug‘aniyev, M. Abdumajidov, M. Hakimov, H. Alijonov, Sh. Nasrullayev, G‘. Rizaqulov « Neftchi », « Pakhtakor », « Bunyodkor », « Qizilqum » Centrocampistas (legionarios) U. Rahmonaliyev, A. G‘aniyev, O. Hamrobekov, A. Fayzullayev « Sabah » (Azerbaiyán), « Baniyas » (EAU), « Tractor » (Irán), « Başakşehir » (Turquía) Centrocampistas (locales) D. Hamdamov, A. Mozgovoy, J. Jaloliddinov, R. Jiyanov, S. Bahromov, Sh. Esanov, A. Xolmurodov, A. To‘lqinbekov, B. O‘ktamov, D. Xolmatov « Pakhtakor », « Sogdiana », « Navbahor », « Nasaf », « Bujará », « OKMK », « Bunyodkor », « Surkhon » Delanteros E. Shomurodov, M. O‘rinboyev, A. Amonov, H. Norchayev « Başakşehir » (Turquía), « Antwerp » (Bélgica), « Dinamo Samarcanda », « Navbahor »

Análisis futbolístico: Expertos sobre los partidos y la plantilla

Conclusiones de especialistas y comentaristas deportivos:

Alto nivel de los rivales: Los partidos contra Irán y Corea del Sur son la plataforma ideal para probar la preparación táctica frente a los mejores equipos de Asia;

Síntesis entre legionarios y jugadores locales: Se espera que la combinación de jóvenes estrellas en grandes clubes europeos como Husanov y O‘rinboyev con jugadores experimentados como Shomurodov y Hamrobekov se convierta en la fuerza principal del equipo nacional;

Rotación táctica para el cuerpo técnico: La plantilla ampliada y los 3 partidos amistosos oficiales permiten a todos los candidatos demostrar su potencial y probar nuevas combinaciones;

Espíritu ganador y puntos de ranking: Los resultados positivos en estos encuentros son fundamentales para mejorar la posición de la selección en el ranking FIFA y aumentar la confianza antes de las eliminatorias para los campeonatos continentales.

Los tres próximos partidos serán una excelente oportunidad para mostrar a todo el continente la fuerza de la nueva generación de la selección de Uzbekistán.

¿Crees que la selección de Uzbekistán podrá ganar contra Irán y Corea del Sur? ¿Qué jugador esperas ver más en el once inicial? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la convocatoria más importante del fútbol uzbeko con tus amigos aficionados al deporte!