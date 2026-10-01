La Copa Mundial 2026, celebrada en los campos de Estados Unidos, México y Canadá, quedó grabada con letras de oro en los anales del fútbol uzbeko. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó opiniones cálidas y sinceras sobre el debut de la selección nacional de Uzbekistán en el mundial.

Ante la pregunta realizada al jefe de la organización internacional: «¿Siguió los partidos de Uzbekistán en la Copa Mundial y qué es lo que más le impresionó?», Infantino no ocultó su asombro tanto como experto como aficionado.

«La mayor impresión fue ver a los jugadores entregarse con el corazón en el campo»

El presidente de la FIFA destacó que la entrega de los jugadores uzbekos en el campo superó cualquier resultado:

«Sí, por supuesto, vi los partidos y se lo dije al presidente del país. Lo que más me impresionó fue que los jugadores entraron al campo con el corazón. » Era su primera participación en una Copa Mundial. Sabe, es una experiencia totalmente diferente, una etapa completamente nueva. Uno se queda maravillado con lo que sucede, pero ellos realmente mostraron un muy buen juego. El partido contra Colombia... Mantuvieron el empate, pero encajaron un gol en los últimos minutos. Pero eso no es tan importante, porque hicieron sentir orgulloso a todo un país. » «Muchos equipos juegan en la Copa Mundial, pero Uzbekistán jugó con sinceridad. En realidad, eso es lo más importante».

Un paso histórico: El camino de los pupilos de Cannavaro en el Mundial

El famoso experto italiano Fabio Cannavaro Bajo su mando, la selección de Uzbekistán, que se clasificó por primera vez en la historia para la fase final de un Mundial, disputó partidos complejos en el grupo «K», compuesto por rivales formidables:

Colombia — Uzbekistán 3:1: El partido de debut tuvo lugar en el legendario estadio Azteca de Ciudad de México. Nuestros compatriotas ofrecieron una resistencia digna de un grande del fútbol mundial hasta el final del encuentro, ganándose los aplausos de los aficionados.

Portugal — Uzbekistán 5:0: En la segunda jornada, la inmensa experiencia de los portugueses, uno de los favoritos del torneo, marcó la diferencia.

Congo — Uzbekistán 3:1: En el último y dramático partido del grupo, los rivales se impusieron y nuestra selección se despidió del torneo sin haber podido sumar puntos.

Reconocimiento mundial: Shomurodov y Husanov bajo la mirada global

Aunque el equipo no logró avanzar a la fase de eliminación directa, los representantes de Uzbekistán inscribieron su nombre en las estadísticas y récords del Mundial:

La obra maestra de Shomurodov: El capitán y máximo goleador de la selección nacional Eldor Shomurodov marcó un gol reconocido oficialmente como uno de los dos más bellos de toda la Copa Mundial.

La velocidad récord de Husanov: El líder indiscutible de la línea defensiva Abduqodir Husanov se consolidó entre los defensas más rápidos del Mundial y atrajo la atención de los grandes cazatalentos.

Descubrimiento de nuevos nombres: La Copa Mundial sirvió como un gran trampolín para descubrir a varios jugadores uzbekos jóvenes y talentosos para la comunidad futbolística internacional y los grandes clubes.

La participación de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026 no solo abrió una nueva era para el deporte nacional, sino que también aumentó el respeto de la élite mundial del fútbol hacia nuestro fútbol nacional.