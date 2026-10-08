Tras iniciar una nueva era después de su histórica participación en la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán concluyó su última concentración en el marco de las jornadas FIFA de otoño. Tras las brillantes victorias en Taskent contra Irán (3:1) y Siria (4:1), los pupilos del entrenador Fabio Cannavaro perdieron 0:2 fuera de casa contra un gigante continental: Corea del Sur. 0:2.

El reconocido periodista deportivo Nikolay Egorichev analizó de forma crítica y pragmática este partido del 6 de octubre y la euforia excesiva en torno al equipo nacional, señalando las verdaderas capacidades del equipo antes de la próxima Copa Asiática.

«El partido contra Corea del Sur es el mejor estándar»

El experto llamó la atención sobre la brecha entre las altas expectativas de los aficionados y la realidad en su canal de Telegram:

Expectativas e historia: «En los comentarios, muchos escriben que Uzbekistán debe llegar al menos a las semifinales de la Copa Asiática. Aunque el equipo solo ha llegado a esta fase una vez en su historia, han surgido tales exigencias», afirma Egorichev;

El fenómeno coreano: El especialista destacó la estabilidad de los gigantes del continente: «El partido contra Corea del Sur es el mejor espejo para evaluar nuestras capacidades antes del campeonato continental. En el siglo XXI, han llegado a las semifinales en cinco de las siete Copas Asiáticas disputadas, y han sido eliminados dos veces en cuartos de final».

La experiencia de Cannavaro y Katanec: «No se puede ir más allá de los límites»

El periodista destacó la necesidad de abordar el trabajo del cuerpo técnico liderado por Fabio Cannavaro sin emociones:

Evitar la confianza ciega: «No tengo intención de criticar a Cannavaro sin fundamento, pero tampoco formo parte de quienes le tienen una confianza ciega. En cualquier caso, el equipo no puede saltar más allá de sus propios límites»;

Prioridad a la calidad sobre el resultado: El experto recordó el torneo bajo la era de Srečko Katanec: «En la última Copa Asiática, aunque nuestro equipo dirigido por Katanec dejó una muy buena impresión, perdió en la tanda de penaltis contra Catar, el futuro campeón. Por eso, en la Copa Asiática no hay que fijarse la semifinal como un objetivo garantizado, sino centrarse ante todo en mejorar la calidad del juego en el campo».

Balance de las pruebas de otoño: Conclusiones importantes por delante

Cabe recordar que en el encuentro en el estadio Yongin Mireu de Corea del Sur, aunque nuestros representantes intentaron mostrar un juego activo y ofensivo, la clase superior y la sangre fría de los anfitriones en el contraataque fueron decisivas.

Las dos amplias victorias y la seria derrota registradas en los tres partidos de la concentración de otoño fueron la lección más importante para Fabio Cannavaro para identificar los puntos débiles del equipo y organizar la defensa antes de la Copa Asiática.