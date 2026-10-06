Fabio Cannavaro se sincera tras el partido contra Corea del Sur: ¿Qué cambia en Uzbekistán?

El entrenador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, tras el partido amistoso contra Corea del Sur, no ocultó su decepción por el resultado. Sin embargo, para el técnico italiano, lo más importante, más allá del marcador, fue la calidad de fútbol que mostró el equipo ante un rival fuerte.

En la rueda de prensa posterior al partido, Cannavaro habló sobre las ocasiones creadas por Uzbekistán ante Corea, los ataques peligrosos del rival, la nueva etapa del equipo tras la Copa del Mundo y las oportunidades brindadas a los futbolistas jóvenes.

« Decepcionados por el resultado, pero... »

Según Cannavaro, el partido contra la República de Corea fue una prueba seria para Uzbekistán.

El entrenador destacó que pidió a su equipo poner tantas dificultades como fuera posible a un rival fuerte. Según sus palabras, los jugadores intentaron cumplir esta tarea en ambas mitades del encuentro.

« Fue un partido muy bueno. En cuanto al resultado, por supuesto, estamos decepcionados, pero desde el punto de vista de la calidad del juego, nuestro equipo estuvo a la altura. »

Cannavaro señaló que, especialmente en partidos contra rivales fuertes, los pequeños detalles son decisivos.

Es decir, aunque Uzbekistán mostró un buen juego, es crucial aprovechar las ocasiones creadas contra un rival de nivel internacional y reducir al mínimo los errores.

Uzbekistán creó muchas ocasiones ante la portería de Corea

Cannavaro destacó como uno de los aspectos positivos del juego de su equipo la creación de situaciones de gol.

Dijo que exigió a los jugadores salir al campo con confianza, porque jugar contra un equipo como la República de Corea en su casa no es fácil.

Para ganar, factores como la alta intensidad, el movimiento activo y el control del balón deben funcionar simultáneamente.

Cannavaro enfatizó que Uzbekistán pudo demostrar parte de estos aspectos en la práctica.

El equipo organizó especialmente una serie de ataques peligrosos. El entrenador destacó que el portero rival realizó varias paradas importantes.

Al mismo tiempo, al centrarse en el número de tiros a puerta de Corea, Cannavaro subrayó que el equipo rival solo creó peligro real en dos ocasiones.

Para el entrenador, esto significa que Uzbekistán también logró limitar las oportunidades del rival en defensa.

El problema principal: aprovechar las ocasiones creadas

El partido contra Corea dejó otra conclusión importante para Cannavaro: un buen juego no siempre garantiza el resultado.

Los jugadores de Uzbekistán crearon situaciones, pero no pudieron concretarlas. Las paradas clave del portero rival también jugaron un papel importante.

En el fútbol, hay situaciones donde, por mucho que el equipo se esfuerce, un tiro preciso, una parada o un pequeño error pueden cambiar el destino de todo el encuentro.

Cannavaro hizo hincapié en este punto: en partidos contra rivales fuertes, las pequeñas diferencias determinan el resultado final.

« A pesar de ello, esto es fútbol. Seguiremos buscando formas de desarrollar y mejorar nuestro equipo en el futuro. »

Una nueva etapa tras la Copa del Mundo

En la rueda de prensa, Cannavaro habló abiertamente sobre los cambios importantes en la selección nacional de Uzbekistán.

El técnico italiano reveló que, tras su nombramiento, decidió no hacer cambios drásticos en la plantilla antes de la Copa del Mundo.

La razón de esta decisión es comprensible: la clasificación para la Copa del Mundo fue lograda por un equipo formado bajo la dirección del entrenador anterior.

Por eso, Cannavaro prefirió inicialmente no romper el sistema existente y continuar con el trabajo previo.

Pero tras la Copa del Mundo, la situación cambió.

Ahora comienza una nueva etapa en la selección nacional.

Se abren las puertas para los futbolistas jóvenes

Cannavaro destacó que se están realizando cambios específicos en el equipo tras la Copa del Mundo.

Una de las direcciones más importantes es dar más oportunidades a los jugadores jóvenes.

Este proceso no es una decisión casual. El entrenador señaló que la Asociación de Fútbol de Uzbekistán presta gran atención al fútbol juvenil y está invirtiendo seriamente en esta área.

El desarrollo de la infraestructura y la creación de las condiciones necesarias para los jugadores también son factores importantes para el futuro de la selección nacional.

Por eso, Cannavaro ha elegido el camino de renovar el equipo gradualmente.

El objetivo principal aquí está enfocado en una perspectiva a largo plazo más que en el resultado de uno o dos partidos.

¿Qué filosofía está construyendo Cannavaro para el fútbol uzbeko?

De las declaraciones del técnico italiano se desprende que no solo se centra en el resultado, sino también en formar una filosofía de fútbol específica en la selección nacional.

Alta intensidad, movimiento activo, control del balón, no tener miedo al rival fuerte y la confianza de los jugadores en sus propias fuerzas son los conceptos clave mencionados por Cannavaro.

A esto se suma la integración gradual de los jugadores jóvenes.

El partido contra Corea sirvió como una experiencia importante en este proceso. Los jóvenes jugadores tuvieron la oportunidad de enfrentarse a un equipo asiático fuerte y sentir el ambiente del fútbol de alto nivel.

Un partido donde el proceso es más importante que el resultado

Tras el partido contra Corea, la conclusión principal de Cannavaro es clara: Uzbekistán aún tiene aspectos que mejorar, pero el equipo está en proceso de encontrar su rumbo.

Crear muchas situaciones contra un rival fuerte es una señal positiva. Sin embargo, aprovecharlas, mantener la calma en los momentos decisivos y reducir los pequeños errores son los siguientes pasos.

Mientras comienza una nueva era en la selección nacional tras la Copa del Mundo, Cannavaro elige dar oportunidades a los jóvenes y renovar gradualmente el equipo actual.

Lo más importante es que estos cambios pueden no dar resultados de la noche a la mañana. Pero el partido contra Corea mostró, en cierta medida, cómo se verá el equipo de Uzbekistán que Cannavaro quiere construir.

La tarea principal ahora es convertir las ocasiones creadas en goles, mantener la confianza en los partidos contra rivales fuertes y convertir a la joven generación en la fuerza principal de la selección nacional.

Si la filosofía única que predica Cannavaro se consolida de manera coherente, la derrota o el resultado desafortunado de hoy podría convertirse en una lección importante para los grandes objetivos del mañana.