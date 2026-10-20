Controversia de Ronaldo en Portugal: Cristiano Ronaldo suspendido 30 días y multado con 255 euros

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Controversia de Ronaldo en Portugal: Cristiano Ronaldo suspendido 30 días y multado con 255 euros

La Federación Portuguesa de Fútbol ha suspendido al jugador de 41 años Cristiano Ronaldo durante 30 días por abandonar la concentración de la selección nacional sin permiso. Además, el jugador recibió una multa de 255 euros, según informaron medios internacionales citando la decisión de la federación.

El incidente ocurrió el 30 de septiembre. Según los informes, Ronaldo tuvo un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus sobre el tiempo de juego. El jugador abandonó la concentración molesto porque el técnico no cumplió su promesa de darle minutos en el campo.

El comité disciplinario de la federación calificó la conducta del jugador como una infracción. Sin embargo, debido a su arrepentimiento y a su historial disciplinario previo, se aplicó la sanción mínima. Ronaldo se disculpó por su salida y aceptó el castigo impuesto.

Dado que la sanción comenzó el 1 de octubre, Ronaldo podrá jugar los partidos contra Dinamarca el 14 de noviembre y contra Gales el 17 de noviembre. El jugador también enfatizó que no tiene intención de retirarse de la selección nacional.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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