Ronaldo pide una reducción de sanción a la federación — la FPF da una respuesta inesperada

Los eventos polémicos en torno a la selección nacional de Portugal han entrado en una nueva fase. Según información del prestigioso diario Record el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo ha solicitado formalmente a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) que reduzca su suspensión de un mes.

En su petición, el delantero estrella ha presentado argumentos importantes para justificar una mitigación de la medida disciplinaria.

Los 3 argumentos de Ronaldo y la respuesta tajante de la Federación

Cristiano Ronaldo presentó tres argumentos clave ante el comité disciplinario para reducir su castigo:

«Inmensa contribución al desarrollo del fútbol»: Su larga trayectoria y su influencia en el fútbol mundial;

«Servicios prestados al deporte»: Los logros históricos y trofeos obtenidos con la selección nacional;

«Contribución decisiva al esclarecimiento de la verdad en el caso»: Su cooperación durante el proceso de investigación interna.

La decisión de la Federación: La FPF reconoció y tomó en cuenta plenamente los dos primeros argumentos, valorando los inmensos servicios del jugador. Sin embargo, el tercer punto fue rechazado rotundamente. En su declaración, la Federación señaló: «Dado que la mayor parte de los hechos ya estaban disponibles en fuentes abiertas, no había necesidad de realizar una investigación larga y compleja».

El origen del conflicto: el desacuerdo con Jesus

Recordemos que estas severas sanciones se debieron a un incidente durante un partido de la Liga de Naciones:

Suplencia y abandono de la concentración: Después de que el entrenador Jorge Jesus no lo hiciera jugar en el partido contra Noruega (2-1), la estrella del Al-Nassr abandonó la concentración del equipo por iniciativa propia;

Suspensión de un mes: Por este comportamiento, la FPF suspendió al jugador por 30 días y le impuso una multa simbólica de 255 euros.

Posibilidad de regreso a la selección en noviembre

A pesar de que la suspensión sigue vigente, surgen noticias positivas para los seguidores de Ronaldo: