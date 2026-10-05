Anunciado el plan para resolver el conflicto en torno a Cristiano Ronaldo en Portugal

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Anunciado el plan para resolver el conflicto en torno a Cristiano Ronaldo en Portugal

El entrenador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, y el legendario capitán Cristiano Ronaldo han visto cómo el desacuerdo surgido y la salida del delantero estrella de la concentración han provocado una declaración oficial del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença quien finalmente se ha pronunciado.

El jefe de la federación calificó la situación como un proceso de trabajo interno y un simple malentendido, manteniendo una postura firme sobre el lugar, el respeto y el futuro de Ronaldo en la selección nacional.

« El presidente no interfiere en el trabajo del entrenador, pero Ronaldo es una marca »

Pedro Proença declaró que no tiene intención de intervenir directamente en la relación entre el entrenador y el jugador, destacando el estatus de Cristiano de manera especial:

« No haré comentarios adicionales sobre este asunto. Porque se trata de un diálogo de trabajo normal que ocurre regularmente entre el entrenador y los jugadores. Es el área privada del entrenador, el presidente de la Federación no interviene en estos asuntos internos.

Sin embargo, no hay que olvidar: Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de todos los tiempos. Ha dedicado más de un cuarto de siglo al fútbol portugués. Es el mayor símbolo de la identidad nacional portuguesa. Debemos mostrarle el respeto que merece ».

¡Por qué Ronaldo sigue siendo convocado a la selección?

El presidente de la federación enfatizó que el lugar de Cristiano en el equipo no se basa solo en un nombre o servicios pasados, sino en criterios deportivos precisos:

  • El resultado deportivo es primordial: « Es convocado a la selección nacional única y exclusivamente por sus logros deportivos, nadie puede negarlo. Mientras esté físicamente preparado, siempre será parte de este equipo. El propio Cristiano lo sabe muy bien » ;

  • Dedicación: Proença destacó que el delantero podría haber terminado su carrera justo después de la Copa del Mundo, pero eligió quedarse en la selección nacional debido a su amor infinito por la camiseta nacional ;

  • Unidad de equipo: Los jugadores que participaron en la conferencia de prensa también demostraron claramente que existe un vínculo fuerte e inseparable con el capitán.

¡Cómo se resolverá el problema? Una reunión tripartita

Tras cuatro victorias importantes en encuentros oficiales y el cumplimiento exitoso de los objetivos deportivos, ha llegado el momento de analizar la situación con sangre fría:

  • Momento propicio para la discusión: Una vez pasada la presión de los partidos, se creó la oportunidad para examinar el asunto con calma y resolver completamente el malentendido ;

  • Fórmula de solución: El jefe de la federación enfatizó que este asunto solo se resolverá mediante un diálogo tripartito: La dirección de la FPF, el entrenador principal y los jugadores ;

  • Veredicto final: « Ronaldo es una parte integral de todo nuestro legado futbolístico. Permanecerá en la selección nacional tanto tiempo como el entrenador lo desee », concluyó Pedro Proença.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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