Abren procedimiento disciplinario urgente contra Cristiano Ronaldo, riesgo de 6 meses de suspensión

Los acontecimientos en torno a la selección nacional de Portugal han llegado a un punto de máxima tensión. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha abierto un procedimiento disciplinario oficial contra el capitán y legendario delantero del equipo, Cristiano Ronaldo,y lo ha apartado temporalmente de la selección nacional.

Según el comunicado del consejo de disciplina de la FPF publicado por el prestigioso diario nacional A Bola, la investigación sobre las acciones del jugador ha sido declarada oficialmente como urgente (procedimiento de emergencia).

Comunicado de la FPF: Los materiales se mantendrán confidenciales hasta la investigación

El órgano disciplinario de la federación explicó los detalles de las estrictas medidas adoptadas de la siguiente manera:

Suspensión en dos etapas: Antes del inicio del procedimiento, la estrella ya había sido apartada automáticamente de la selección. Ahora, se le ha aplicado una medida adicional de suspensión temporal no automática;

Estado de urgencia para el caso: El 10 de octubre de 2026, todos los materiales recopilados fueron entregados al Comité de Investigación Disciplinaria de la FPF;

Prohibición de divulgación de datos: De acuerdo con el reglamento de la federación, está estrictamente prohibido hacer públicos los trabajos de investigación y las pruebas hasta que el comité disciplinario concluya el proceso.

¿Cómo empezó el conflicto y qué sanción le espera a Ronaldo?

Las raíces profundas de este conflicto, que ha sacudido a la comunidad futbolística mundial, se remontan a un desacuerdo interno en la concentración de la selección nacional:

Salida arbitraria: Anteriormente, circularon informes de que Ronaldo había abandonado la concentración de la selección por su cuenta debido a un descontento con el entrenador o el cuerpo técnico;

Riesgo de hasta 6 meses de suspensión: Según el reglamento oficial de la FPF, si se confirma plenamente la falta disciplinaria, el delantero de 41 años podría ser sancionado con una suspensión de hasta 6 meses y una multa económica de hasta 1 000 euros;

Decisión final pendiente: Por el momento, estas medidas se consideran sanciones potenciales. Si el jugador podrá volver a la selección o si enfrentará una prohibición a largo plazo, se aclarará tras la conclusión final del comité.

La forma en que el goleador, que marcó su gol número 980 en su carrera con el Al-Nassr, superará esta desagradable prueba disciplinaria en su país natal sigue siendo el centro de atención de la prensa deportiva.