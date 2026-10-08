¿Qué sanciones le esperan a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección sin permiso?

El capitán de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo Tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus, la salida arbitraria de la estrella portuguesa de la concentración del equipo ha provocado importantes debates legales y disciplinarios. Tras abandonar el delantero la base del equipo, ha surgido la cuestión de qué medidas disciplinarias podrían aplicársele según el reglamento de la federación nacional.

De acuerdo con el código disciplinario oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol, abandonar una concentración sin una causa justificada se considera una infracción estrictamente sancionable.

¿Qué prevé el reglamento? Sanciones financieras y deportivas

El estatuto de la federación define claramente dos tipos de sanciones para este tipo de comportamientos:

Multa económica: Según el código disciplinario, un jugador que abandona la concentración sin autorización está sujeto a una multa de entre 500 y 1 020 euros ;

Suspensión (inhabilitación): Más allá del aspecto financiero, existe una sanción deportiva mucho más grave: si se confirma oficialmente que el jugador abandonó la concentración sin causa justificada, puede ser totalmente suspendido por un periodo de 1 a 6 meses.

¿Se aplicará plenamente el reglamento a la estrella?

Actualmente, una sola pregunta preocupa a la comunidad futbolística y a los expertos: ¿puede la Federación Portuguesa de Fútbol aplicar las normas sin excepciones a la figura más grande de su historia?

El carácter simbólico de la multa: Una multa de 500 a 1000 euros en Arabia Saudita donde juega Ronaldo, es simbólica para un multimillonario de su nivel y no supone ninguna dificultad económica;

Riesgo de suspensión y compromiso: Sin embargo, la cuestión de una suspensión de hasta 6 meses es mucho más compleja. Dado que tal decisión podría profundizar las divisiones internas en el fútbol nacional, es muy probable que la dirección intente resolver el asunto mediante un «acuerdo mutuo» o una fórmula diplomática más suave en lugar de una sanción oficial.

La decisión que tome el comité de disciplina de la federación sobre este caso será una prueba de principios, demostrando si el estado de derecho en la selección nacional prevalece sobre el estatus personal y los récords.