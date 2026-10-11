El presidente de la FPF, Pedro Proença, pone punto final al caso Cristiano Ronaldo

La selección nacional de Portugal y su capitán Cristiano Ronaldo en medio de una polémica disciplinaria ha dado un giro positivo inesperado. El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença ha emitido una declaración oficial anunciando que se espera el regreso del legendario delantero de 41 años a la selección nacional próximamente.

El jefe de la federación destacó que, a pesar de los malentendidos previos y los rumores de una posible exclusión, todo el equipo y el cuerpo técnico están de acuerdo en contar con el jugador estrella.

La declaración de Pedro Proença: «Todos queremos que vuelva»

El presidente de la FPF aclaró la postura común de la federación, el entrenador y los jugadores sobre este asunto:

Solidaridad y deseo común: «La federación, el entrenador principal y todos sus compañeros de equipo coinciden: queremos que Cristiano regrese. Es el mejor jugador de todos los tiempos», afirmó Proença;

Fecha FIFA de noviembre: El presidente de la federación expresó su esperanza de que Ronaldo regrese al equipo en la próxima convocatoria de noviembre de este año;

El deseo personal de Cristiano: Proença añadió que el propio jugador desea sinceramente seguir defendiendo el honor de su patria y vestir la camiseta de la selección nacional.

Ante Dinamarca y Gales: los planes del equipo de Jorge Jesus

Para Ronaldo, quien había sido objeto de un expediente disciplinario y riesgo de sanción tras abandonar la concentración sin permiso, esta decisión supone un punto de inflexión:

Los duelos decisivos de noviembre: La selección de Portugal, dirigida por el experimentado Jorge Jesus, afrontará en noviembre duelos cruciales contra Dinamarca y Gales en el marco de la UEFA Nations League;

El liderazgo del capitán: Pedro Proença y el cuerpo técnico confían en que la experiencia, la mentalidad ganadora y el liderazgo del goleador de 41 años serán factores determinantes para los portugueses en los próximos encuentros.

De este modo, se disipa la tensión en torno a la selección y parece que la exitosa trayectoria de la leyenda del fútbol mundial con la camiseta de Portugal continuará.