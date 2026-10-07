Ronaldo acepta una posible sanción y confirma su compromiso de volver a vestir la camiseta de Portugal

Cristiano Ronaldo ha hablado abiertamente una vez más sobre los eventos que le llevaron a abandonar la última concentración de la selección nacional de Portugal. Según él, la razón principal de la decisión fue un nuevo incumplimiento de una promesa y una grave pérdida de confianza en el entrenador principal.

Ronaldo subrayó que necesitaba sentirse una persona necesaria para permanecer en la selección. Pero al cambiar la situación, decidió hacer las maletas y abandonar la concentración.

«Decidí abandonar la concentración sin esperar a que se volviera a romper una promesa. Para mí, la verdad siempre ha sido lo más importante en las relaciones humanas».

Ronaldo tuvo una vez más la opción de elegir

Según Ronaldo, la mañana del día de la rueda de prensa, habló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y con el entrenador principal.

Les pidió a ambos que, si no querían verlo en la selección, se lo dijeran abiertamente.

«Les dije una vez más: si no quieren verme en el equipo, deben decirlo abiertamente. Para mí, la sinceridad era suficiente».

Ronaldo afirmó que estaba dispuesto a aceptar tal decisión. Incluso prometió organizar una despedida digna con la selección nacional.

Sin embargo, dijo que el presidente de la federación y el entrenador afirmaron unánimemente que tenía su lugar en la selección.

«Respondieron unánimemente que “no”. Es decir, me dijeron que mi lugar estaba en la selección nacional».

«Nunca me he entrometido en las decisiones del entrenador»

Ronaldo destacó especialmente que, a lo largo de su carrera, nunca ha interferido en las decisiones tácticas y técnicas de los entrenadores.

Según él, sea cual sea la tarea que se le asigne en la selección, está dispuesto a aceptar y respetar la decisión.

«En casi 25 años de carrera, nunca me he entrometido en las decisiones técnicas o tácticas del entrenador principal o del seleccionador nacional».

«Lo que se me proponga hacer, sea bueno o malo, lo acepto. Respeto las decisiones».

Sin embargo, para Ronaldo hay una línea roja: la palabra dada.

«Pero si se rompe la promesa que me hicieron, no me siento una persona necesaria en este equipo».

Ronaldo también pidió disculpas a sus compañeros

El capitán de la selección admitió que debía pedir disculpas a sus compañeros por haber abandonado la concentración.

Dijo que, aunque la confianza en la palabra del entrenador se hubiera visto gravemente afectada, no debería haber abandonado la concentración.

«No debería haber abandonado la concentración. La responsabilidad total es mía».

Ronaldo también pidió perdón al pueblo de Portugal una vez más. Sin embargo, enfatizó que para él, cumplir la palabra dada tiene una importancia enorme.

«A partir de ese momento, sentí que quedarme solo podría perjudicar al equipo».

«Si no soy necesario, hago mis maletas y me voy»

Ronaldo también dio una opinión contundente sobre su futuro en la selección.

Dijo que no tendría miedo de tomar una decisión si siente que no está aportando beneficios al equipo.

«Por eso, como dije antes, si no me siento útil para el equipo, sé lo que tengo que hacer: hago mis maletas y me voy».

Sin embargo, no piensa que esta decisión deba quedar sin castigo.

Ronaldo admitió abiertamente que la Federación Portuguesa de Fútbol debe imponer una sanción adecuada por su acción.

«La medida disciplinaria por mi acción debe ser determinada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que no debe haber circunstancias atenuantes».

Incluso evaluó su estatus de capitán no como una circunstancia atenuante, sino como una agravante.

«No soy un jugador cualquiera, soy el capitán de la selección. Por eso, en este caso, es un factor agravante para mí».

Ronaldo: «Las reglas son iguales para todos»

La estrella portuguesa dijo que sus muchos años de experiencia le han enseñado una cosa: en el fútbol, nadie está por encima de las reglas.

«Ya pedí disculpas, pero sé muy bien que cualquier acción debe tener consecuencias».

En opinión de Ronaldo, independientemente de lo grande que sea el nombre en el fútbol, cada persona debe cumplir las reglas establecidas.

«Sea quien sea, las reglas son iguales para todos».

La respuesta de Ronaldo a los rumores sobre su despedida

Últimamente han circulado muchos rumores sobre el fin de la carrera de Ronaldo en la selección de Portugal y sobre la organización de un partido de despedida digno.

Ronaldo mismo dio una respuesta clara a este asunto.

«Prometo a todos mis seguidores, especialmente a todos los portugueses: tendremos uno o varios partidos de despedida. Todavía hay tiempo para ello».

Por lo tanto, se puede entender por sus palabras que el asunto de la despedida de la selección nacional aún no ha llegado a su punto final.

Ronaldo tampoco ocultó su intención de volver a saltar al campo con la camiseta de la selección de Portugal.

Permaneció en el equipo incluso el día que recibió la noticia del fallecimiento de su padre

Ronaldo citó uno de los días más difíciles de su vida para explicar su postura.

Recordó que estaba en la concentración de la selección cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre. A pesar de ello, decidió quedarse con el equipo hasta el final del partido que debía disputarse al día siguiente.

«Pero cuando pienso en el equipo, pienso ante todo en la competición y en la victoria. Eso es exactamente lo que pensaba el día que me informaron del fallecimiento de mi padre».

Ronaldo vinculó esta decisión a su responsabilidad ante el país y la selección nacional.

«En aquel momento estaba en la concentración de la selección y decidí quedarme con el equipo hasta el final del partido que se jugaría al día siguiente».

Ronaldo está listo para volver a Portugal

A pesar de ello, Cristiano Ronaldo no ha cerrado la puerta de la selección.

Expresó que está dispuesto a aceptar una convocatoria para la selección de Portugal si su estado físico es bueno, si juega regularmente en su club, si marca goles y si ha cumplido su posible sanción.

«Como antes, estaré dispuesto a aceptar una convocatoria para la selección nacional».

Esta declaración muestra el punto más importante de la posición actual de Ronaldo: no quiere renunciar por completo a la selección de Portugal.

Al contrario, quiere volver a saltar al campo para el equipo y luchar por la victoria.

«Esa es la forma más pura de la verdad»

De la declaración de Ronaldo se desprende que la decisión de abandonar la concentración no es una simple reacción emocional para él. Vincula esta decisión a la confianza, a la promesa dada y a su lugar en el equipo.

Reconoció su error, pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo de Portugal, y manifestó estar dispuesto a recibir una sanción. Al mismo tiempo, dejó claro que no cerrará la puerta de la selección nacional.

Lo más importante es que Ronaldo reiteró lo que considera fundamental en este suceso: