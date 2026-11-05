La Federación Portuguesa de Fútbol emite un comunicado oficial sobre Cristiano Ronaldo

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La Federación Portuguesa de Fútbol emite un comunicado oficial sobre Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol, tras 23 años de una trayectoria inestimable en el equipo nacional, Cristiano Ronaldo prepara la organización de un gran acto de despedida. El servicio de prensa del equipo nacional ha publicado un comunicado oficial al respecto.

La Federación está firmemente decidida a no dejar pasar desapercibida la despedida de la leyenda del fútbol mundial y el mayor capitán de la historia del país, rindiéndole un gran respeto y homenaje en nombre de todo el pueblo.

« Sus grandes servicios merecen un homenaje digno »: Declaración de la Federación

El mensaje oficial del servicio de prensa del equipo nacional aclaró el objetivo y la importancia de la ceremonia:

  • Un reconocimiento merecido: « Nuestra Federación no quiere dejar su partida sin un homenaje digno. Estamos de Cristiano Ronaldo decididos a organizar y celebrar un evento que haga justicia a su gran carrera »;

  • Encuentro entre el pueblo y la leyenda: « En esta ceremonia, los aficionados y todo nuestro país tendrán la oportunidad de agradecer una vez más y despedirse del jugador que nos ha dado tanto y que ha llevado nuestro honor por todo el mundo ».

Formato de la ceremonia: ¿Habrá un partido de despedida?

La forma exacta de la ceremonia, que actualmente se está planificando, está en fase de discusión:

  • Formatos esperados: Si el evento será en forma de un partido de despedida especial con la selección de Portugal o un gran espectáculo en un estadio inmenso, se aclarará en los próximos días;

  • Última oportunidad para los aficionados: Independientemente del formato elegido, la ceremonia permitirá a millones de seguidores aplaudir por última vez a su héroe bajo los colores de la selección.

23 años de historia gloriosa en cifras

El récord internacional del delantero de 41 años es una cima sin precedentes en la historia del fútbol:

  • Debut en 2003: El primer partido de Ronaldo con la camiseta de Portugal comenzó en agosto de 2003 y se extendió durante más de 23 años;

  • Récord mundial: El delantero ha disputado un total de 234 partidos con la selección nacional, marcando 146 goles — este es el récord mundial absoluto de todos los tiempos;

  • Títulos obtenidos: Como capitán, llevó a Portugal a ser campeón de la Euro 2016 y ganó dos veces el trofeo de la UEFA Nations League.

Se espera que la fecha exacta y los detalles de esta ceremonia dedicada a Cristiano Ronaldo se anuncien oficialmente pronto.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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