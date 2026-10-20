Sabah Bakú — Dortmund: alineaciones y directo

46 Comienza la segunda mitad.

45+2 Javier Alberola hace sonar el silbato para finalizar la primera parte.

45+1 El Sabah Bakú sacó rápido el córner en corto.

45 El cuarto árbitro añadió 1 minuto de descuento.

45 Kahim Parris (Sabah Bakú) recibe el balón en la frontal del área, apunta y dispara. Su remate va directo al centro de la portería, pero Gregor Kobel está atento y el marcador no se mueve.

44 Fabio Silva (Dortmund) cae en fuera de juego, el juez de línea levanta la bandera y el árbitro detiene el juego.

43 ¡Joao-Lance Mickels (Sabah Bakú) cae en fuera de juego!

42 Veljko Simic (Sabah Bakú) llegó al centro y disparó con peligro a puerta. ¡Gregor Kobel realizó una parada espectacular! El árbitro y su asistente señalan córner. El Sabah Bakú tendrá otra oportunidad de crear peligro ante la portería rival.

42 El saque de esquina ejecutado por Umarali Rahmonaliyev (Sabah Bakú) fue despejado por los defensas.

41 Dortmund sacó un córner, pero gracias a una sólida defensa la oportunidad se desvaneció. El árbitro señaló el banderín de esquina y Dortmund tendrá otro saque de esquina.

41 Gracias a una brillante intervención del defensa, el saque de esquina lanzado por Dortmund no dio frutos.

39 ¡El balón al fondo de la red! Tymoteusz Puchacz colgó una falta al área, donde Aiden McCarthy (Sabah Baku) se zafó de su marcador y cabeceó al fondo de las mallas por la escuadra izquierda desde el área pequeña. Empate 1-1.

38 Daniel Svensson (Dortmund) comete falta, Javier Alberola hace sonar el silbato y señala la infracción. El Sabah Bakú lanzará el tiro libre.

37 Serhou Guirassy (Dortmund) encontró espacio en el área e intentó rematar de cabeza un saque de esquina, pero el balón pasó rozando el poste derecho. ¡Qué mala suerte!

37 ¡Gran jugada del Dortmund que se saca un córner!

37 Carney Chukwuemeka (Dortmund) intentó un centro al área, pero fue bloqueado.

35 Ramy Bensebaini (Dortmund) dispara a puerta, pero el balón se marcha muy por encima del travesaño.

35 Julian Ryerson (Dortmund) envía un gran centro al área, pero un defensa despeja el balón.

35 En lugar de centrar al área, el Dortmund sacó el córner en corto.

34 El centro de Daniel Svensson (Dortmund) no llegó al área, los defensores despejaron el balón. Dortmund sacará un córner.

31 Kaheem Parris (Sabah Bakú) entró en una disputa muy dura contra su rival, y el árbitro señaló falta pitando.

30 ¡Gol anulado a Joy-Lance Mikels (Sabah Bakú) por fuera de juego!

27 Felix Nmecha (Dortmund) recibe el balón cerca de la frontal del área y remata de primera, pero el balón se marcha muy por encima del larguero. Alto, fuera y totalmente desviado.

25 Umarali Rahmonaliev (Sabah Bakú) dispara desde dentro del área, pero los defensores despejan el balón.

25 Serhou Guirassy (Dortmund) comete falta y Javier Alberola hace sonar su silbato para señalar la infracción.

24 Joey Veerman (Dortmund) ejecutó de manera brillante un libre directo desde fuera del área. Su disparo hacia el poste derecho fue despejado por Stas Pokatilov, ¡salvando a su portería de un gol seguro!

22 Stjve Solvet (Sabah Baku) ve la tarjeta amarilla por una dura falta. Javier Alberola no dudó en tomar esa decisión.

19 Akim Zedadka (Sabah Bakü) dispara a portería, pero un defensa bloquea el balón.

19 El Sabah Baku sacó el córner en corto.

19 Kahim Perris (Sabah Baku) intentó centrar al área, pero la defensa rival despejó el peligro. El balón salió fuera del terreno de juego. El Sabah Baku sacará de esquina.

18 ¡Qué tiro tan espantoso! Ivan Lepinic (Sabah Baku) vuelve a disparar a puerta, esta vez desde mucho más lejos, pero ni con los ojos vendados lo habría hecho peor. El balón se va a la grada.

17 Stas Pokatilov vuela para atrapar el balón tras el saque de esquina de Daniel Svensson (Dortmund).

16 Julian Ryerson (Dortmund) intentó pasar a un compañero desde fuera del área, pero la defensa rival se adelantó y despejó el peligro. El balón salió del campo. Dortmund tiene ahora la oportunidad de marcar de córner.

14 Ramy Bensebaini (Dortmund) vuelve a moverse con libertad tras el susto por lesión.

12 Ramy Bensebaini (Dortmund) necesita asistencia médica, por lo que el árbitro ha detenido el juego y ha llamado a las asistencias al campo.

10 El disparo desde fuera del área de Felix Nmecha (Dortmund) se marcha ligeramente desviado. Una afortunada parada de Stas Pokatilov evita que el balón entre por el centro.

10 ¡Gol! Serhou Guirassy (Dortmund) fue el primero en llegar al rechace dentro del área y la mandó al fondo de la red. Resultado: 0:1.

9 ¡Qué ocasión! El balón está en el área y Serhou Guirassy (Dortmund) remata de primeras, pero su disparo se marcha rozando el poste derecho.

7 El juego se detiene ya que Veljko Simic (Sabah Bakú) está en posición adelantada.

7 Serhou Guirassy (Dortmund) recibió el balón en una posición muy peligrosa. Controló un pase preciso dentro del área y remató, pero no supuso ningún problema para el portero y el balón se marchó por encima del larguero.

6 Un pase preciso llegó a Fabio Silva (Dortmund), que acechaba en la frontal del área y disparó hacia el centro de la portería. El portero despejó con una gran parada.

5 Fabio Silva (Dortmund) recibió el pase filtrado dentro del área. Disparó con potencia hacia el centro de la portería sin siquiera mirar arriba, pero Stas Pokatilov se quedó con el balón sin problemas.

4 Kahim Parris (Sabah Bakú) penetra en el área, pero no encuentra espacio para rematar.

2 El saque de esquina ejecutado por Dortmund fue despejado por un bien preparado Stas Pokatilov (Sabah Bakú).

2 Fabio Silva (Dortmund) intentó dar un pase, pero el balón fue bloqueado. El balón salió del campo y se señala saque de esquina. Dortmund puede continuar sus ataques.

1 El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.

21:45 ¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! El Sabah Bakú sacará de centro.

21:45 El partido de hoy será dirigido por Javier Alberola.

21:45 Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.