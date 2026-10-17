Union Berlin — Dortmund: alineaciones y directo
El partido Union Berlin — Dortmund, correspondiente a la Bundesliga alemana, comenzará el 17 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Union Berlin: 1. Rønnow F., 20. Aebischer M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 11. Jeong W-Y., 8. Khedira R., 15. Rothe T., 13. Schäfer A., 21. Skarke T., 2. Uduokhai F., 4. Van den Berg S.
Suplentes del Union Berlin: 32. Greye M., 49. Guter L., 6. Kemlein A., 17. Conn D., 29. Latte Lath E., 27. Ljubicic M., 14. Querfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel C.
Entrenador del Union Berlin: Lustrinelli M.
Alineación titular del Dortmund: 1. Kobel G., 3. Anton W., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 22. Gadu J., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N., 24. Svensson D.
Suplentes del Dortmund: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Sabitzer M., 21. Silva F., 25. Weyerman J.
Entrenador del Dortmund: Kovac N.
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