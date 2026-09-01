El actual campeón de Azerbaiyán, el club Sabah, superó con éxito las rondas de clasificación y los play-offs para alcanzar la fase de liga de la competición europea más prestigiosa. Tras el sorteo de la temporada 2026/2027, el equipo de nuestro compatriota Umarali Rakhmonaliyev se enfrentará a los clubes más poderosos del mundo.

Igor Ponomaryov, miembro del consejo de vigilancia del club, comentó los resultados del sorteo afirmando que el equipo ha caído en un verdadero «grupo de la muerte» de la Champions y que luchará hasta el final.

«No nos rendiremos fácilmente»: la declaración combativa de Ponomaryov

Igor Ponomaryov compartió sus reflexiones sobre la intensidad de los partidos venideros y la fuerza de los rivales:

La prueba del «grupo de la muerte»: «Se puede decir que hemos caído en el "grupo de la muerte", nuestros rivales son extremadamente fuertes. Sin embargo, esto aumenta nuestra reputación: para jugar a este nivel, debemos progresar aún más»;

Una gran fiesta del fútbol en Bakú: «La llegada de equipos tan grandes a Azerbaiyán es un evento extraordinario. No nos limitaremos a regalar puntos, lucharemos con todas nuestras fuerzas en el campo»;

El fenómeno sueco y la lección: «No olvido que Suecia logró salir del "grupo de la muerte" en el Mundial de 2006. Nosotros también buscaremos el mejor resultado posible. Enfrentarse a estos equipos es una gran escuela y un placer para los jugadores».

El calendario del Sabah en la Champions: Viajes y choques en Bakú

Según el sorteo, el club azerbaiyano se enfrentará a los siguientes rivales:

Partidos difíciles a domicilio: «Manchester United» (Inglaterra); «Arsenal» (Inglaterra); «Villarreal» (España); «Viking» (Noruega).

Los grandes clubes que visitarán Bakú: «Barcelona» (España); «Borussia Dortmund» (Alemania); «Nápoles» (Italia); «Slavia Praga» (República Checa).



Las brillantes estadísticas de Umarali Rakhmonaliyev en la Champions

El centrocampista de 23 años de la selección nacional de Uzbekistán fue uno de los principales artífices de este resultado histórico: