Bodø/Glimt — Dortmund: alineaciones y directo

90 ¡Medio gol! Carney Chukwuemeka (Dortmund) metió el balón al área, pero Nikita Haikin salió a tiempo para neutralizar el peligro.

88 Julian Ryerson (Dortmund) casi crea una ocasión peligrosa, pero su pase a un compañero no salió bien.

87 Waldemar Anton (Dortmund) remata de primeras desde fuera del área, pero su disparo es bloqueado con éxito por un defensa.

86 Sondre Fet (Bodø/Glimt) recupera el balón y supera a su rival, pero su avance es detenido por el árbitro Urs Schnyder al señalar falta en ataque.

84 Ethan Nwaneri (Dortmund) desperdició una gran oportunidad con un disparo a quemarropa hacia la esquina inferior derecha. Nikita Haikin hizo una atajada brillante para desviar su peligroso cabezazo tras un córner.

84 Julian Ryerson (Dortmund) lanza el córner.

83 Jude Bellingham (Dortmund) dio un pase rápido al espacio a su compañero que esperaba cerca de la línea de fuera de juego, pero un defensa interceptó el balón y alejó el peligro. Dortmund sacará de esquina.

82 Julian Ryerson (Dortmund) no logró enviar un centro preciso al área. El balón se fue fuera y el Bodø/Glimt reanudará con un saque de puerta.

81 Ola Brynhildsen (Bodø/Glimt) intenta avanzar, pero el defensa rival despeja el balón.

80 Ethan Nwaneri (Dortmund) regateó a su rival, pero no pudo mantener el balón en juego. El balón salió y el portero del Bodø/Glimt sacará de puerta.

78 Kjetil Knutsen decide hacer un cambio. Ola Brynhildsen entra al campo en lugar de Jens Hauge (Bodø/Glimt).

78 Maximilian Beier abandona el terreno de juego y entra Carney Chukwuemeka (Dortmund).

77 Maximilian Beier abandona el terreno de juego y entra Carney Chukwuemeka (Dortmund).

75 Ethan Nwaneri (Dortmund) se elevó por encima de los defensas y cabeceó el balón raso hacia el centro de la portería. El portero estaba bien situado y detuvo el disparo.

73 Andreas Helmersen recibió un gran pase de Ole Blomberg (Bodø/Glimt), pero el ataque fue detenido.

72 Felix Nmecha (Dortmund) intentó pasar a Ethan Nwaneri, pero el pase fue demasiado fuerte y la ocasión se desvaneció. El balón salió y habrá saque de puerta para el Bodø/Glimt.

71 ¡Esa podría haber sido una gran oportunidad de gol! Julian Ryerson (Borussia Dortmund) no pudo dar un pase preciso a Ethan Nwaneri, ya que los defensores estuvieron atentos y despejaron el balón.

70 Tiros totales: 11:5. Tiros a puerta por ahora 3:1.

69 Tras un peligroso saque de esquina de Julian Ryerson (Dortmund), los defensas despejaron el balón.

69 Serhou Guirassy (Dortmund) recibió un gran pase dentro del área y tuvo una gran ocasión de gol. Disparó, pero un defensa bloqueó el balón magistralmente. Dortmund fuerza un saque de esquina.

67 Julian Ryerson (Dortmund) centra al área, pero Nikita Haikin sale de su portería y se apodera del balón.

65 Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt) encuentra espacios en la frontal, pero su potente disparo se marcha por encima del larguero.

65 Ole Blomberg (Bodo/Glimt) envía un centro preciso al área para Andreas Helmersen, pero no llega a alcanzar el balón.

63 El balón es despejado tras un saque de esquina ejecutado por Julian Ryerson (Dortmund).

63 Daniel Svensson (Dortmund) lanzó el córner, pero el portero saltó y se hizo con el balón. Dortmund ganó un córner. El árbitro principal y uno de sus asistentes señalaron el banderín de esquina.

62 Un pase brillante encontró a Felix Nmecha (Dortmund) en espacio libre. Controló el balón y sacó un potente disparo lejano hacia la escuadra derecha, pero Nikita Haikin hizo una parada increíble para evitar el gol. El balón salió despedido. Dortmund lanzará un córner.

61 Julian Ryerson (Dortmund) centra al área, pero el balón va demasiado cerca de Nikita Haikin, que se hace con él.

60 Sustitución. Felix Nmecha (Dortmund) entra en lugar de Joey Veerman.

60 Partido: Bodo/Glimt - Dortmund. Resultado: 1-0. Sustitución. Samuele Inacio abandona el terreno de juego, entra Julian Ryerson (Dortmund).

60 Niko Kovač decidió sustituir a Fabio Silva, dando entrada a Serhou Guirassy (Dortmund) en su lugar.

60 Sustitución. Konstantinos Karetsas abandona el terreno de juego y entra Ethan Nwaneri (Dortmund).

59 Konstantinos Karetsas encontró a Jobe Bellingham (Dortmund) completamente solo dentro del área, pero este mandó el balón muy por encima del travesaño.

59 Daniel Svensson (Dortmund) envió un gran centro al área, pero un defensa interceptó el balón y despejó el peligro con facilidad.

59 Dortmund juega con gran control y pases precisos. Aumentan la posesión, intentando romper la defensa rival y golpear mediante rápidos contrataques.

57 Konstantinos Karetsas (Dortmund) intentó encontrar a Fabio Silva, pero le dio demasiada fuerza al pase. El balón salió y se señaló saque de puerta para el Bodø/Glimt.

55 Konstantinos Karetsas (Dortmund) dispara desde fuera del área, pero no le pega bien y el balón se marcha muy por encima del larguero.

54 Otro intento de Daniel Svensson (Dortmund) de filtrar un balón a la espalda de la defensa es interceptado y despejado.

53 Waldemar Anton (Dortmund) envía un pase largo hacia adelante, pero el balón dirigido a Maximilian Beier va demasiado fuerte y se desaprovecha la ocasión. El balón sale del campo y el Bodø/Glimt reanudará con un saque de puerta.

52 ¡Gol! Sondre Auklend demostró una gran visión de juego para asistir a Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt), quien con total tranquilidad mandó el balón al fondo de la red por la esquina inferior derecha desde dentro del área. Marcador 1-0.

52 ¡Gol! Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt) aprovecha su oportunidad.

51 El Bodø/Glimt controla el balón con pases cortos y espera el momento oportuno para montar un contragolpe rápido.

49 El saque de esquina lanzado por Ole Blomberg (Bodø/Glimt) es despejado por los defensas.

49 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) caza el rechace en la frontal del área, pero su disparo es bloqueado por un defensa. El balón sale fuera. Bodø/Glimt sacará de esquina.

48 Jens Hauge (Bodø/Glimt) juega el córner en corto en lugar de centrar al área.

48 Jens Hauge (Bodø/Glimt) recibió el balón dentro del área y remató, pero un defensa lo bloqueó magistralmente. El balón salió del campo y se señaló córner. El Bodø/Glimt tendrá la oportunidad de crear peligro ante la portería rival.

46 Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) fue el más listo dentro del área tras una jugada a balón parado y llegó primero al balón. Conectó un gran cabezazo, pero el esférico se marchó ligeramente por encima del larguero.

46 Sondre Fet (Bodø/Glimt) saca el córner en corto.

46 Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) recibe el balón en el área sin oposición. Dispara raso hacia la esquina inferior izquierda, pero una magnífica parada de Gregor Kobel evita el gol. Bodø/Glimt gana un saque de esquina. Se avecina otro ataque peligroso para los rivales.

46 El descanso ha terminado y la segunda mitad está a punto de comenzar.

45+1 El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad y los jugadores se dirigen a los vestuarios.

44 Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt) asiste en corto a Sondre Fet, pero la defensa rival bloquea su disparo.

43 Fabio Silva (Dortmund) vuelve a caer en fuera de juego, pero dado que juega constantemente al límite del último defensa, es algo de esperar.

42 El juez de línea levanta la bandera. Fabio Silva (Dortmund) cae en fuera de juego una vez más. Está constantemente al límite de la última línea defensiva buscando una oportunidad de gol.

41 Fabio Silva (Dortmund) calculó mal el momento de su desmarque a la espalda del último defensa y el juez de línea acertó al señalar fuera de juego.

39 Joey Veerman (Dortmund) se dispone a sacar de esquina, pero el balón cae en medio de los defensas.

38 Samuele Inacio (Dortmund) protagoniza una gran jugada individual, pero un defensa le impide crear peligro. Dortmund gana un córner. Están mandando a muchos jugadores al área.

38 Fabio Silva (Dortmund) se marcha hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para arrebatarle el balón.

37 Waldemar Anton (Dortmund) encontró a Daniel Svensson con un gran pase, pero este último no pudo crear suficiente espacio para rematar.

35 Maximilian Beier (Dortmund) se esforzó al máximo para llegar al centro desde la banda, pero el pase fue demasiado largo y el balón salió. Saque de banda para el Bodø/Glimt.

33 5:1 – estadística de remates totales. 1:0 – último registro de tiros a puerta de ambos equipos.

32 Ramy Bensebaini (Dortmund) parece haber sufrido un pequeño golpe, pero todo indica que podrá continuar.

31 El partido está detenido por ahora, Ramy Bensebaini (Dortmund) está lesionado y los médicos tienen que entrar.

31 Sondre Fet (Bodø/Glimt) intentó pasar a Patrick Berg, pero su intento fue cortado por un defensa.

30 Excelentes pases y movimientos de los jugadores del Bodø/Glimt, combinan con pases cortos para crear una nueva oportunidad de ataque.

29 Jens Hauge (Bodø/Glimt) protagoniza una gran jugada individual hacia dentro y dispara desde fuera del área. Pero el remate se le va muy alto y el balón acaba en la grada más alta.

27 Jens Hauge (Bodø/Glimt) regatea a sus rivales en el área, pero se pasa de fuerza en el pase para Ole Blomberg.

26 Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt) envía un pase largo hacia Andreas Helmersen, pero la defensa se muestra firme y despeja el balón.

25 Fabio Silva (Dortmund) recibe tarjeta amarilla. Debe tener mucho cuidado, ya que otra falta así podría costarle la tarjeta roja.

24 Nikita Haikin atrapa el balón tras el centro de Konstantinos Karetsas (Dortmund) y corta el ataque.

21 Maximilian Beier (Dortmund) saca rápido de banda, lo que permite a sus compañeros tener superioridad numérica sobre los defensas en el área.

20 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) es amonestado por falta. Urs Schnyder lo vio claramente y hizo sonar su silbato.

19 Patrick Berg le dio un gran pase a Sondre Fet (Bodø/Glimt), pero su remate desde dentro del área se marchó ligeramente desviado del poste derecho.

18 El Bodø/Glimt organiza un ataque paciente con el objetivo de romper la defensa.

16 En este momento, la posesión del balón es de 56:44.

14 El libre directo ejecutado por Ole Blomberg (Bodø/Glimt) no creó peligro, ya que un defensa despejó bien el balón.

13 Esa tarjeta amarilla fue justa. La entrada de Joan Gadou (Dortmund) fue muy dura y Urs Schneider no dudó en amonestarle.

13 Joane Gadou (Dortmund) ha sido amonestado por el árbitro.

13 Jens Hauge estuvo a punto de quedarse solo ante el portero tras un pase filtrado de Sondre Fet, pero un defensa despejó el balón para evitar el peligro.

12 Waldemar Anton (Dortmund) intentó encontrar a un compañero, pero puso demasiada fuerza en el pase y la ocasión se desaprovechó.

10 Magnífico pase de Fabio Silva (Dortmund) para Samuele Inacio, pero no lo aprovecharon ya que Nikita Haikin salió de su arco para quedarse con el balón.

10 Jens Hauge (Bodø/Glimt) tuvo una oportunidad de oro. Remató a quemarropa hacia la esquina inferior izquierda, ¡pero Gregor Kobel estuvo atento y realizó una atajada brillante!

10 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) envió un centro peligroso al área, pero el balón fue despejado por el primer defensa.

9 Patrick Berg (Bodø/Glimt) recibe un gran pase fuera del área y dispara desde una posición favorable, pero un defensa despeja.

8 Jens Hauge (Bodø/Glimt) intentó un pase rápido al área, pero Andreas Helmersen no pudo superar a la defensa rival y perdió el balón.

8 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) intentó pasar desde el borde del área a un compañero frente a la puerta, pero un defensor interceptó el balón y lo despejó del área de peligro.

7 Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) cae en fuera de juego, el árbitro hace sonar el silbato y detiene el partido.

5 ¡Qué disparo tan horrible! Ramy Bensebaini (Dortmund) lo intenta de nuevo desde lejos, pero ni con los ojosvendados lo habría hecho peor. El balón se va directo a la grada.

5 El Dortmund controla el balón en este momento mediante pases precisos.

4 Tras el córner, Daniel Svensson (Dortmund) pone el balón en juego, pero la jugada no prospera.

3 Konstantinos Karetsas (Dortmund) intentó regatear a un rival y el balón salió del campo. Ahora Dortmund sacará de esquina.

2 Urs Schnyder hace sonar su silbato y Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) es penalizado por falta en ataque. Acertada decisión del árbitro.

1 Sondre Fet (Bodø/Glimt) hace un buen movimiento cerca de la frontal, encuentra espacio y dispara con potencia, pero el balón se va ligeramente por encima del larguero.

1 Comienza, el partido de hoy está empezando ahora mismo.

00:01 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Bodø/Glimt sacará de centro.

00:00 El partido de hoy será dirigido por Urs Schneider.

00:00 En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes del inicio.