En el marco de la 4ª jornada de la UEFA Champions League, el encuentro disputado en Alemania entre el RB Leipzig y Manchester Cityse convirtió en un auténtico festival de goles y una intensa confrontación. En un duelo marcado por ataques constantes, el gigante inglés logró una victoria remontada por 3:2 .

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, lo más gratificante fue ver al defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov , salir como titular con los «Citizens» y completar los 90 minutos con una actuación sólida.

Escenario de thriller: 5 goles y el sello de Haaland

El partido fue memorable por la resistencia de los locales y el intercambio constante de iniciativa:

Autogol y respuesta de los locales: En el minuto 37, un autogol del defensa de los «Toros» Castello Lukeba puso al City por delante. A principios de la segunda parte, Ridle Baku igualó el marcador en el minuto 49 (1:1);

Gol de Fernández y respuesta de Nusa: En el minuto 58, Enzo Fernández volvió a adelantar a los ingleses, pero solo tres minutos después, en el 61, Antonio Nusa empató de nuevo — 2:2;

Minuto 78: El gol de la victoria de Erling Haaland: A 12 minutos del final, el goleador noruego Haaland demostró su gran calidad para batir la portería rival y dar 3 puntos valiosos a los mancunianos — 2:3.

Resumen del partido y alineaciones:

Competición: UEFA Champions League, 4ª jornada;

Resultado: RB Leipzig (Alemania) — Manchester City (Inglaterra) — 2:3;

Goles: Baku (49), Nusa (61) — Lukeba (37 p.p.), Fernández (58), Haaland (78);

Amonestaciones: Baumgartner (17), Baku (33), El Aynaoui (48), Raum (77);

Alineación del Manchester City: Donnarumma, Nunes (Dias, 79), Khusanov , Guéhi, O'Riley, Anderson (Bouaddi, 83), Fernández (Kovačić, 83), Foden (Doku, 64), Ndiaye (Ellias, 83), Cherki, Haaland;

Alineación del Leipzig: Vandevoordt, Orban, Castello, Raum, El Aynaoui (Seiwald, 74), Baumgartner (Nkunku, 57), Gruda, Nusa, Banzuzi, Romulo (Gomis, 67), Baku.

Ascenso en la tabla

Tras la difícil e intensa victoria en Alemania, los pupilos de Enzo Maresca alcanzaron los 9 puntos, subiendo al 7º lugar en la tabla general y consolidándose en la lucha por la clasificación directa a los octavos de final.

El RB Leipzig, que luchó activamente en su estadio, se mantiene en la 31ª posición de la tabla con 3 puntos.