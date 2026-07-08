Han comenzado las fases de clasificación de la nueva temporada de la UEFA Champions League en los campos europeos. El club Sabail, campeón de Azerbaiyán la temporada pasada, debutó en la competición más prestigiosa del continente. En el partido de ida de la primera ronda de clasificación, recibieron al club galés The New Saints. Zamin.uz presenta los detalles de este encuentro histórico.

Intensidad y goles en la segunda mitad

La primera parte del encuentro fue bastante igualada y disputada. Aunque ambos equipos buscaron la portería rival, la falta de precisión en el último toque impidió que el marcador se moviera antes del descanso.

En la segunda mitad, los de Bakú aumentaron significativamente el ritmo de juego, lo que dio sus frutos:

Minuto 66: Veljko Simic abrió el marcador tras aprovechar una gran asistencia de Tymoteusz Puchacz — 1:0.

Minuto 84: Dominando totalmente el juego, los locales anotaron el segundo gol. Esta vez, Kaheem Parris inscribió su nombre en el marcador, asegurando la victoria de su equipo — 2:0.

Los jugadores galeses no pudieron ofrecer una resistencia seria para cambiar la situación o marcar al menos un gol de honor en los minutos restantes, dejando el campo sin anotar.

¡Umarali Rakhmonaliev en la Champions League!

Este encuentro tuvo un significado especial para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. Otro compatriota nuestro debutó en la nueva temporada de la Champions League.

El talentoso centrocampista, candidato a la selección nacional de Uzbekistán, Umarali Rakhmonaliev formó parte del once inicial del Sabail. Se mantuvo activo en el campo durante exactamente una hora (60 minutos) y contribuyó a la victoria de su equipo.

De esta manera, Rakhmonaliev abrió un nuevo capítulo en su carrera, uniéndose a la élite de los futbolistas uzbekos que han participado en la Champions League.

Estadísticas breves del partido

Indicador Sabail (Azerbaiyán) The New Saints (Gales) Resultado final 2 : 0 0 : 0 Goles V. Simic (66'), K. Parris (84') — Asistencia T. Puchacz (66') — Nuestro representante U. Rakhmonaliev (jugó 60 minutos) —

El equipo de Bakú comenzó su debut con una victoria sólida y convincente. Ahora, los jugadores del Sabail deberán mantener este resultado positivo en el partido de vuelta en Gales dentro de una semana para asegurar su pase a la siguiente ronda.