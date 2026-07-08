Debut en Champions League: La victoria histórica del Sabail y el éxito de Rakhmonaliev

·2·Deportes
Debut en Champions League: La victoria histórica del Sabail y el éxito de Rakhmonaliev

Han comenzado las fases de clasificación de la nueva temporada de la UEFA Champions League en los campos europeos. El club Sabail, campeón de Azerbaiyán la temporada pasada, debutó en la competición más prestigiosa del continente. En el partido de ida de la primera ronda de clasificación, recibieron al club galés The New Saints. Zamin.uz presenta los detalles de este encuentro histórico.

Intensidad y goles en la segunda mitad

La primera parte del encuentro fue bastante igualada y disputada. Aunque ambos equipos buscaron la portería rival, la falta de precisión en el último toque impidió que el marcador se moviera antes del descanso.

En la segunda mitad, los de Bakú aumentaron significativamente el ritmo de juego, lo que dio sus frutos:

  • Minuto 66: Veljko Simic abrió el marcador tras aprovechar una gran asistencia de Tymoteusz Puchacz — 1:0.

  • Minuto 84: Dominando totalmente el juego, los locales anotaron el segundo gol. Esta vez, Kaheem Parris inscribió su nombre en el marcador, asegurando la victoria de su equipo — 2:0.

Los jugadores galeses no pudieron ofrecer una resistencia seria para cambiar la situación o marcar al menos un gol de honor en los minutos restantes, dejando el campo sin anotar.

¡Umarali Rakhmonaliev en la Champions League!

Este encuentro tuvo un significado especial para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. Otro compatriota nuestro debutó en la nueva temporada de la Champions League.

El talentoso centrocampista, candidato a la selección nacional de Uzbekistán, Umarali Rakhmonaliev formó parte del once inicial del Sabail. Se mantuvo activo en el campo durante exactamente una hora (60 minutos) y contribuyó a la victoria de su equipo.

De esta manera, Rakhmonaliev abrió un nuevo capítulo en su carrera, uniéndose a la élite de los futbolistas uzbekos que han participado en la Champions League.

Estadísticas breves del partido

Indicador

Sabail (Azerbaiyán)

The New Saints (Gales)

Resultado final

2 : 0

0 : 0

Goles

V. Simic (66'), K. Parris (84')

Asistencia

T. Puchacz (66')

Nuestro representante

U. Rakhmonaliev (jugó 60 minutos)

El equipo de Bakú comenzó su debut con una victoria sólida y convincente. Ahora, los jugadores del Sabail deberán mantener este resultado positivo en el partido de vuelta en Gales dentro de una semana para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Crisis de la selección de Portugal: El error de Roberto Martinez y Cristiano RonaldoCrisis de la selección de Portugal: El error de Roberto Martinez y Cristiano RonaldoHoy, 12:11Jude Bellingham y las leyendas inglesas: la estrella del Real Madrid alcanza un nuevo estatusJude Bellingham y las leyendas inglesas: la estrella del Real Madrid alcanza un nuevo estatusHoy, 11:51Henry apoya a Ronaldo: « Su legado no admite dudas »Henry apoya a Ronaldo: « Su legado no admite dudas »Hoy, 11:51Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspasoUn defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspasoHoy, 11:50Dimisión en Portugal: Martínez deja su cargoDimisión en Portugal: Martínez deja su cargoHoy, 11:49Mundial 2026: Suiza elimina a Colombia en penaltis (vídeo)Mundial 2026: Suiza elimina a Colombia en penaltis (vídeo)Hoy, 11:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán