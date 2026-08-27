La nueva temporada de la competición de clubes más prestigiosa de Europa, la UEFA Champions League, se ha convertido en un evento verdaderamente histórico para el fútbol uzbeko. El actual campeón de Azerbaiyán, «Sabail» recibió al club israelí Hapoel Beer-Sheva en el partido de vuelta de los playoffs, logrando una remontada fantástica con un marcador de 5:2 (6:4 en el resultado global).

Esta victoria no solo llevó al «Sabail» a la fase de liga del torneo, sino que convirtió a Uzbekistán en el líder absoluto de la región en cuanto a número de jugadores en la fase de grupos de la Champions League.

El punto de inflexión en el minuto 74: el heroísmo de Rakhmonaliev

En el partido contra el club israelí, el talentoso centrocampista uzbeko Umarali Rakhmonaliev se convirtió en el protagonista del encuentro:

El disparo decisivo: En un momento muy difícil, cuando el «Sabail» perdía 1:2 en casa, Rakhmonaliev igualó el marcador en el minuto 74 con un disparo preciso (2:2);

La goleada en la prórroga: Inspirados por este gol, los anfitriones marcaron dos veces más en los minutos adicionales para sellar el marcador final de 5:2.

Dos jugadores uzbekos en la Champions League

Se ha formado la lista de futbolistas de Asia Central que participarán en la fase principal del torneo:

Representantes de Uzbekistán: El muro defensivo del Manchester City Abdukodir Khusanov y el líder del «Sabail» Umarali Rakhmonaliev ;

Representante de Kazajistán: El honor de Kazajistán será defendido únicamente por el portero del «Sabail», Stas Pokatilov.

De esta forma, Uzbekistán ha superado a los países vecinos en número de representantes en la fase principal del prestigioso torneo.

«Quiero jugar contra el Real en el Bernabéu»: Los sentimientos de Rakhmonaliev

Al finalizar el encuentro, Umarali Rakhmonaliev compartió sus impresiones y opiniones sobre el próximo sorteo en una entrevista flash: