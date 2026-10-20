«Una nueva era para la selección de Turquía»: Sergen Yalçın nombrado entrenador

·13·Deportes
«Una nueva era para la selección de Turquía»: Sergen Yalçın nombrado entrenador

La cuestión del puesto de seleccionador de la selección nacional de Turquía ha sido resuelta oficialmente. Según el comunicado publicado en el sitio web oficial de la Federación Turca de Fútbol (TFF), el famoso técnico de 53 años, Sergen Yalçın ha sido nombrado nuevo seleccionador del equipo nacional.

Tras una serie de malos resultados en la Liga de Naciones de la UEFA, la dirección del fútbol turco ha decidido confiar en un entrenador local a largo plazo.

Un contrato de 4 años y la salida de Montella

El cambio al frente de la selección nacional turca incluye los siguientes detalles importantes:

  • Contrato a largo plazo: Sergen Yalçın ha firmado un contrato de cuatro años con la Federación Turca de Fútbol y preparará al equipo para los grandes torneos internacionales;

  • Salida del técnico italiano: Yalçın sucede al anterior seleccionador Vincenzo Montellaen el cargo. Montella había dejado sus funciones tras cuatro derrotas consecutivas del equipo en la Liga de Naciones de la UEFA;

  • Un gran regreso tras un periodo de inactividad: Para Yalçın, que estaba sin club desde su salida del Beşiktaş en mayo de 2026, esta es su primera experiencia al mando de una selección nacional.

La experiencia de Yalçın: un gran estratega del campeonato turco

Sergen Yalçın goza de una gran reputación y experiencia en el fútbol turco, habiendo dejado una huella significativa en varios clubes:

  • Trayectoria en clubes: A lo largo de su carrera como entrenador, ha dirigido con éxito a clubes de la Süper Lig como Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor y Konyaspor, además del Beşiktaş;

  • Determinación y carácter: Se espera que su capacidad para inculcar un espíritu combativo en sus jugadores y su filosofía de juego ofensivo moldeen la nueva imagen del equipo nacional.

Desafíos formidables por delante: el calendario de noviembre

El nuevo seleccionador se enfrenta a retos importantes desde sus primeros días. En el marco de los partidos de la Liga de Naciones de noviembre, la selección turca se enfrentará a dos gigantes mundiales:

  • Un partido contra la selección nacional de Bélgica;

  • Un choque decisivo contra la selección nacional de Francia.

Para los jugadores de Yalçın, estos partidos serán cruciales no solo para recuperar posiciones en la Liga de Naciones, sino también para restaurar la confianza en el equipo bajo la dirección del nuevo entrenador.

Sergen YalçınFederación Turca de FútbolLiga de Naciones UEFAVincenzo MontellaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

No es Arda Turan, sino Yalçın: resuelta la cuestión del seleccionador de TurquíaNo es Arda Turan, sino Yalçın: resuelta la cuestión del seleccionador de TurquíaHoy 11:10Liga de Naciones de la UEFA: Kane castiga a Chequia y el equipo de Modrić pierdeLiga de Naciones de la UEFA: Kane castiga a Chequia y el equipo de Modrić pierde7 octubre 06:38Cristiano Ronaldo se niega a volver a la selección de Portugal tras las declaraciones de Jorge JesusCristiano Ronaldo se niega a volver a la selección de Portugal tras las declaraciones de Jorge Jesus6 octubre 18:06Terror en Zagreb: ¡Inglaterra golea 7-0 a Croacia!Terror en Zagreb: ¡Inglaterra golea 7-0 a Croacia!4 octubre 00:51La noche de De Bruyne y Lewandowski: Resultados de la 3ª jornada de la Liga de NacionesLa noche de De Bruyne y Lewandowski: Resultados de la 3ª jornada de la Liga de Naciones3 octubre 07:12Lanzamiento de la « Copa Turca » para los Estados túrquicos: detalles del nuevo torneoLanzamiento de la « Copa Turca » para los Estados túrquicos: detalles del nuevo torneo14 octubre 07:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester