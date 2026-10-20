No es Arda Turan, sino Yalçın: resuelta la cuestión del seleccionador de Turquía

Se espera un cambio importante en la dirección de la selección nacional de Turquía. Según la información proporcionada por el reconocido insider y periodista deportivo Nicolò Schira , el experimentado técnico local Sergen Yalçın podría convertirse en el nuevo seleccionador del equipo nacional.

Las negociaciones entre las partes han entrado en su fase final y se espera que el acuerdo Copa Mundial 2030 incluya un contrato integral válido hasta el final de la competición.

¿Por qué Vincenzo Montella se fue?

Esta decisión de la Federación Turca de Fútbol está relacionada con los resultados recientes del equipo nacional:

Resultados insatisfactorios: El técnico italiano Vincenzo Montella, quien dirigía al equipo, dejó su cargo debido a la baja en el rendimiento y al incumplimiento de los objetivos;

Fin de la colaboración: La dirección de la Federación decidió rescindir el contrato de Montella antes de tiempo y confiar la gestión del equipo a un entrenador local.

Error del insider: no es Arda Turan, sino Sergen Yalçın

Inicialmente circularon varios rumores sobre el puesto de seleccionador:

Información eliminada: El periodista Nicolò Schira había anunciado primero la llegada del joven técnico Arda Turan al mando del equipo, pero poco después eliminó la publicación de las redes sociales;

Candidato principal elegido: Pronto se supo que la atención principal y las negociaciones se centraron en la candidatura del exentrenador del Beşiktaş, Sergen Yalçın.

¿Quién es Sergen Yalçın y cuál es su experiencia?

El técnico turco posee una gran experiencia y una sólida reputación en el campeonato nacional:

La época dorada en el Beşiktaş: El último trabajo de Yalçın fue en el club estambulita Beşiktaş, con el que ganó tanto el título de liga como la Copa de Turquía en la misma temporada;

Rica experiencia en la Süper Lig: A lo largo de su carrera, ha trabajado eficazmente en varios clubes del campeonato turco, como Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor y Sivasspor.

Si el contrato se firma oficialmente, Sergen Yalçın tendrá la misión de llevar a la selección turca a una nueva generación y conducirla con éxito hacia la Copa Mundial 2030.