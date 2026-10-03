La noche de De Bruyne y Lewandowski: Resultados de la 3ª jornada de la Liga de Naciones

·3·Deportes
La noche de De Bruyne y Lewandowski: Resultados de la 3ª jornada de la Liga de Naciones

La 3ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con intensidad. Mientras que el choque central de la Liga A en la noche del 2 de octubre terminó en empate, Bélgica y Polonia celebraron grandes victorias.

Los encuentros de esta jornada en los campos europeos estuvieron llenos de intensidad y resultados inesperados.

Liga A: Francia e Italia reparten puntos, Bélgica arrolla a Turquía

En el partido central del grupo 1, Francia y Italia se enfrentaron. Michael Olise adelantó a los locales en el minuto 55, pero Alessandro Bastoni restableció el equilibrio en el 68 — 1:1. Al final del partido, el defensa francés Dayot Upamecano fue expulsado. Tras este empate, Francia suma 7 puntos e Italia 4.

En el otro partido del grupo, Bélgica derrotó a Turquía en casa por un contundente 3:0 . Kevin De Bruyne marcó un doblete (minutos 10, 59), mientras que Romelu Lukaku, quien entró desde el banquillo, anotó el tercer gol (76). Bélgica suma 6 puntos y sigue de cerca a los líderes. Turquía aún no ha sumado puntos (0).

Liga B: Beneficio de Lewandowski, derrota sorpresa de Ucrania

  • Polonia — Rumanía 6:0: En un partido que se convirtió en el recital de Robert Lewandowski, el delantero anotó un hat-trick (24p, 47, 86). Además, Zieliński, Bednarek y un autogol del rival permitieron marcar 6 goles sin respuesta.

  • Ucrania — Irlanda del Norte 0:3: Se registró un resultado inesperado en el grupo 2: Irlanda del Norte arrolló a Ucrania a domicilio y alcanzó los 7 puntos.

  • Hungría — Georgia 1:0: El único gol de Kerkez en el minuto 35 dio tres puntos importantes a los húngaros.

  • Bosnia y Herzegovina — Suecia 1:1: Alaybegović (80) respondió al gol de Gyökeres (61) para los locales.

Liga C: Derrota en Kazajistán , sensación de las Islas Feroe

  • Kazajistán — Moldavia 1:2: Kazajistán perdió un partido importante en casa. El gol de Alip en el minuto 64 no pudo evitar la derrota.

  • Islas Feroe — Eslovaquia 1:1: Los feroeses lograron arrebatar un punto a la fuerte selección de Eslovaquia.

  • Letonia — Montenegro 1:2: Gracias al doblete de Adžić, Montenegro consiguió otra victoria y se colocó líder en solitario del grupo con 9 puntos.

  • Chipre — Armenia 2:0: Los chipriotas actuaron con confianza en casa y obtuvieron tres puntos cruciales.

Liga de Naciones UEFABélgicaTurquíaIslas FeroeFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Países Bajos derrota a Serbia en Belgrado, ¡victorias contundentes de Dinamarca y Austria!Países Bajos derrota a Serbia en Belgrado, ¡victorias contundentes de Dinamarca y Austria!27 septiembre 23:12La selección de Francia se prepara para el partido contra BélgicaLa selección de Francia se prepara para el partido contra Bélgica27 septiembre 19:10La Federación Belga de Fútbol exige explicaciones a la FIFA sobre el caso Folarin BalogunLa Federación Belga de Fútbol exige explicaciones a la FIFA sobre el caso Folarin Balogun7 septiembre 15:57El jugador número 91 lo arruinó todo en el minuto 91 (vídeo)El jugador número 91 lo arruinó todo en el minuto 91 (vídeo)18 julio 15:14El virus del Ébola podría llegar a Europa y Asia en 30 díasEl virus del Ébola podría llegar a Europa y Asia en 30 días16 junio 22:24Nuevo entrenador nombrado para la selección de Bélgica: Mark van Bommel dirigirá a los «Diablos Rojos»Nuevo entrenador nombrado para la selección de Bélgica: Mark van Bommel dirigirá a los «Diablos Rojos»24 julio 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov