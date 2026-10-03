La noche de De Bruyne y Lewandowski: Resultados de la 3ª jornada de la Liga de Naciones
La 3ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con intensidad. Mientras que el choque central de la Liga A en la noche del 2 de octubre terminó en empate, Bélgica y Polonia celebraron grandes victorias.
Los encuentros de esta jornada en los campos europeos estuvieron llenos de intensidad y resultados inesperados.
Liga A: Francia e Italia reparten puntos, Bélgica arrolla a Turquía
En el partido central del grupo 1, Francia y Italia se enfrentaron. Michael Olise adelantó a los locales en el minuto 55, pero Alessandro Bastoni restableció el equilibrio en el 68 — 1:1. Al final del partido, el defensa francés Dayot Upamecano fue expulsado. Tras este empate, Francia suma 7 puntos e Italia 4.
En el otro partido del grupo, Bélgica derrotó a Turquía en casa por un contundente 3:0 . Kevin De Bruyne marcó un doblete (minutos 10, 59), mientras que Romelu Lukaku, quien entró desde el banquillo, anotó el tercer gol (76). Bélgica suma 6 puntos y sigue de cerca a los líderes. Turquía aún no ha sumado puntos (0).
Liga B: Beneficio de Lewandowski, derrota sorpresa de Ucrania
Polonia — Rumanía 6:0: En un partido que se convirtió en el recital de Robert Lewandowski, el delantero anotó un hat-trick (24p, 47, 86). Además, Zieliński, Bednarek y un autogol del rival permitieron marcar 6 goles sin respuesta.
Ucrania — Irlanda del Norte 0:3: Se registró un resultado inesperado en el grupo 2: Irlanda del Norte arrolló a Ucrania a domicilio y alcanzó los 7 puntos.
Hungría — Georgia 1:0: El único gol de Kerkez en el minuto 35 dio tres puntos importantes a los húngaros.
Bosnia y Herzegovina — Suecia 1:1: Alaybegović (80) respondió al gol de Gyökeres (61) para los locales.
Liga C: Derrota en Kazajistán , sensación de las Islas Feroe
Kazajistán — Moldavia 1:2: Kazajistán perdió un partido importante en casa. El gol de Alip en el minuto 64 no pudo evitar la derrota.
Islas Feroe — Eslovaquia 1:1: Los feroeses lograron arrebatar un punto a la fuerte selección de Eslovaquia.
Letonia — Montenegro 1:2: Gracias al doblete de Adžić, Montenegro consiguió otra victoria y se colocó líder en solitario del grupo con 9 puntos.
Chipre — Armenia 2:0: Los chipriotas actuaron con confianza en casa y obtuvieron tres puntos cruciales.
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