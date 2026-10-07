Liga de Naciones de la UEFA: Kane castiga a Chequia y el equipo de Modrić pierde

Se disputaron los encuentros de la 4ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA en Europa. Los partidos con las grandes selecciones del continente destacaron por su intensidad, remontadas importantes y marcadores abultados.

El vigente campeón, España, superó con éxito su visita a Croacia, consolidando su liderato absoluto en el grupo. Por su parte, Inglaterra y Suiza lograron victorias contundentes al anotar tres goles sin recibir ninguno.

Croacia — España 1:2: Remontada y doblete de Mikel Merino

En uno de los duelos centrales de la jornada, Croacia recibió a España en su estadio:

El gol tempranero de Perišić: Ya en el minuto 17, el experimentado Ivan Perišić adelantó a los locales (1:0);

El héroe desde el banquillo: Mikel Merino, quien entró en la segunda parte en lugar de Álex Baena, se convirtió en el héroe del encuentro. Marcó en los minutos 61 y 88, dando a España una victoria vital (2:1);

Situación en el grupo: Tras 4 partidos y 12 puntos, los pupilos de Luis de la Fuente ocupan firmemente el 1er lugar. Croacia, con 3 puntos, se mantiene en la 3ª posición.

Alineaciones:

Croacia: Livaković, Stanišić, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Kovačić (Pašalić, 88), Modrić (Petar Sučić, 66), Vlašić (Baturina, 71), Perišić, Jakić, Matanović.

España: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri (Zubimendi, 71), Pedri (Pino, 87), Olmo (Fermín López, 71), Baena (Merino, 46), Oyarzabal, Yamal (Muñoz, 78).

Inglaterra — Chequia 3:0: Otra actuación impecable de Harry Kane

En el duelo disputado en Wembley, los ingleses no dieron ninguna oportunidad a los visitantes checos:

Autogol y recital de Kane: En el minuto 27, el defensa checo Coufal marcó en propia puerta, mientras que el capitán Harry Kane firmó un doblete en los minutos 40 y 57;

Tabla: Tras esta victoria, Inglaterra suma 9 puntos y se coloca en 2ª posición. Chequia, sin puntos, ocupa el 4º lugar.

Alineaciones:

Inglaterra: Pickford, Alexander-Arnold, Hall (Gibbs-White, 72), Quansah, Guéhi (Branthwaite, 63), Anderson (Garner, 63), Lewis-Skelly, Rogers, Eze, Bellingham (Ngumoha, 73), Kane (Calvert-Lewin, 82).

Chequia: Horníček, Granáč, Sláma, Vitík, Coufal (Křišťál, 84), Lingr (Radosta, 46), Král, Šulc, Sadílek, Naderi, Ambros.

Suiza — Macedonia del Norte 3:0: Resultado sólido y pleno de puntos

La selección nacional de Suiza continúa su camino sin errores en su grupo:

Desarrollo del juego: El gol de Fabian Rieder en el minuto 43 abrió el marcador, mientras que Manzambi (74) y Dan Ndoye (81), que entraron en la segunda parte, ampliaron la ventaja;

Estadísticas: Con 12 puntos, Suiza es líder del grupo, mientras que Macedonia del Norte, con 0 puntos, permanece en el último lugar.

Resultados de otros encuentros de la 4ª jornada:

Escocia – Eslovenia 1:2 Goles: Christie (31) – Matko (56), Šturm (71). A pesar de que Ryan Christie abrió el marcador para los locales, Eslovenia logró una remontada a domicilio en la segunda parte gracias a los goles de Matko y Šturm.

Moldavia – Eslovaquia 0:4 Goles: Strelec (8), Suslov (44), Hancko (60), Haraslín (75). Los eslovacos dominaron a su rival fuera de casa con 4 goles sin respuesta.

Luxemburgo – Bulgaria 0:2 Goles: Balov (19), Iliev (34). La selección búlgara resolvió el partido en la primera mitad.

La próxima jornada de la Liga de Naciones continuará en noviembre, donde se definirá el destino de las selecciones en la lucha por los playoffs y el descenso.