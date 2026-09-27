Países Bajos derrota a Serbia en Belgrado, ¡victorias contundentes de Dinamarca y Austria!

En el marco de la 2ª jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, se disputaron intensos encuentros en varios estadios europeos. En uno de los duelos centrales, la selección nacional de los Países Bajos visitó Belgrado para enfrentarse a Serbia, logrando una victoria crucial por 2-1. El delantero Meerdink se convirtió en el héroe de la «Oranje», abriendo el marcador de penalti en el minuto 30 y sellando su doblete en el 69, otorgando 3 puntos valiosos a su equipo.

El gol de Luka Jović para los locales al inicio de la segunda parte no pudo evitar la derrota serbia. En otros partidos interesantes, Dinamarca venció con autoridad a Gales por 2-0 en casa, mientras que Austria derrotó a Kosovo por 3-1 con tres goles a su favor.

«El recital de Meerdink, la resistencia serbia y el renacer danés»: 5 puntos clave de la 2ª jornada

Las estadísticas oficiales más importantes de la 2ª jornada de la Nations League:

En los Países Bajosuna victoria a domicilio crucial: La «Oranje» sorprendió a Serbia en un difícil desplazamiento ganando 2-1;

El doblete decisivo de Meerdink: Autor de dos goles en los minutos 30 y 69, el delantero fue elegido el mejor jugador del partido;

La rehabilitación convincente de Dinamarca: En casa, los daneses vencieron a Gales 2-0 gracias a un autogol de Davies y un disparo preciso de Isaksen;

La marcha triunfal de Austria sobre Kosovo: Los goles de Affengruber, Adamu y Chukwuemeka aseguraron una victoria importante de 3-1 para Austria;

Intensificación de la competencia en los grupos: Estos resultados ajustan la tabla y aumentan la lucha por los puestos de clasificación.

UEFA Nations League: Resultados y estadísticas de goles de la 2ª jornada

Comparativa de resultados y goleadores de los partidos destacados:

Partido y enfrentamientos Resultado final Goleadores Factor decisivo del juego Serbia — Países Bajos 1 : 2 Jović (46') — Meerdink (30' pen, 69') La frialdad de Meerdink y la precisión en el contraataque Dinamarca — Gales 2 : 0 Davies (53' p.p.), Isaksen (66') Control total del campo y presión sobre la defensa galesa Austria — Kosovo 3 : 1 Affengruber (23'), Adamu (45+2'), Chukwuemeka (61') — Zhegrova (83' pen) Actividad en la primera parte y alta eficacia ofensiva

Análisis futbolístico: ¿Por qué estas victorias son decisivas para el destino de los grupos?

Conclusiones de expertos deportivos, analistas tácticos y comentaristas:

«La flexibilidad táctica de los Países Bajos»: A pesar de la presión serbia en el intenso ambiente de Belgrado, los neerlandeses mantuvieron el control del balón y rompieron la defensa rival por las bandas; el segundo gol de Meerdink demostró la clase y serenidad del equipo;

La reacción danesa tras los errores: Tras la dramática derrota ante Noruega (2-3) en la 1ª jornada, los daneses ajustaron significativamente su defensa ante su público y neutralizaron los ataques rápidos de Gales;

El relevo generacional de Austria: Los goles de jóvenes talentos como Chukwuemeka y Adamu demuestran que la presión alta y el juego rápido al estilo de Ralf Rangnick están dando resultados en la selección austriaca.

¿Crees que la selección de los Países Bajos podrá continuar con esta racha y llegar a la «Final Four» de la Nations League? ¿Podrá Meerdink, autor del doblete contra Serbia, convertirse en el nuevo goleador estrella de la «Oranje»? ¡Deja tus análisis y comentarios, y comparte este artículo sobre las apasionantes noches del fútbol europeo con todos los aficionados!