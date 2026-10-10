La Federación Turca de Fútbol se separa de Vincenzo Montella

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha decidido poner fin a su colaboración con el reconocido técnico italiano, Vincenzo Montella , quien se desempeñaba como seleccionador nacional. Según el comunicado oficial de la organización, el contrato vigente no será renovado.

Esta drástica decisión fue motivada directamente por la pobre actuación del equipo en la presente temporada de la Liga de Naciones de la UEFA. La selección turca perdió los cuatro partidos de la fase de grupos, provocando fuertes críticas de los aficionados y la directiva.

La era Montella: éxito en la Euro 2024 y obstáculos en el Mundial 2026

El técnico italiano de 52 años asumió el mando de la selección turca en 2023, registrando resultados destacados durante su gestión:

Cuartos de final de la Eurocopa: Bajo la dirección de Montella, los turcos mostraron un fútbol ofensivo y sólido en la Euro 2024, alcanzando los cuartos de final;

Clasificación al Mundial: El entrenador logró clasificar a Turquía para la fase final de la Copa del Mundo 2026, aunque el equipo no pudo avanzar a las rondas eliminatorias en el torneo;

Crisis reciente: La racha de derrotas en la Liga de Naciones tras el Mundial llevó a la federación a tomar la decisión de no renovar el contrato.

Una rica trayectoria como entrenador y jugador

Vincenzo Montella es considerado una figura de gran prestigio tanto a nivel internacional como de clubes:

Carrera en clubes: Antes de su nombramiento, dirigió al Adana Demirspor en Turquía, al Sevilla FC en España, y en la Serie A italiana a la Fiorentina, AC Milan, Sampdoria, Catania y AS Roma;

Logros como jugador: Como delantero, Montella fue campeón de Italia con la AS Roma en la temporada 2000/2001 y subcampeón de Europa con la selección italiana en el año 2000.

La Federación Turca de Fútbol comenzará próximamente a evaluar la lista de candidatos para el puesto vacante de seleccionador.