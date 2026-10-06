Cristiano Ronaldo se niega a volver a la selección de Portugal tras las declaraciones de Jorge Jesus

Un verdadero conflicto ha estallado en la selección nacional de Portugal. La legendaria estrella de 41 años, que juega en el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha decidido no volver a la selección bajo el mando del entrenador Jorge Jesus . Así lo informó Rui Santos, reconocido periodista e insider del influyente canal CNN Portugal .

Según fuentes, la tensión entre Ronaldo y el técnico alcanzó su punto máximo durante los últimos partidos de la UEFA Nations League.

Cómo empezó todo: el banquillo y la promesa rota

El malentendido entre la estrella y el experimentado técnico surgió durante el partido de la 2ª jornada de la Nations League entre Portugal y Noruega (2-1):

Sin minutos de juego: Aunque Jorge Jesus le prometió a Ronaldo que lo haría entrar en los últimos minutos, dejó al delantero de 41 años en el banquillo durante todo el encuentro;

Descontento y abandono de la concentración: Furioso por esta situación, Ronaldo se negó a participar en los entrenamientos oficiales antes del partido de la 3ª jornada contra Dinamarca (4-2) y abandonó la concentración de la selección.

«No veo ninguna razón para pedir disculpas»

En lugar de calmar las aguas, el seleccionador Jorge Jesus agravó la situación en la rueda de prensa posterior al partido de vuelta contra Noruega (2-1) de la 4ª jornada de la UEFA Nations League:

La postura firme del entrenador: Al responder a las preguntas de los medios, Jesus declaró abiertamente que no tenía intención de disculparse, ya que no veía ninguna razón o justificación para hacerlo;

Decisión final: Tras esta declaración del técnico, Cristiano Ronaldo ha tomado la decisión definitiva de no volver a la selección nacional mientras este entrenador esté al mando.

Este enfrentamiento abierto entre la leyenda del fútbol mundial y el nuevo seleccionador de Portugal ha tensado el ambiente en torno al equipo nacional, generando intensos debates entre aficionados y expertos.