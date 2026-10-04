Terror en Zagreb: ¡Inglaterra golea 7-0 a Croacia!

Se registró un resultado verdaderamente sensacional e histórico en la 3ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. La selección de Inglaterra, que visitaba a Croacia, aplastó a su rival por 7-0, logrando una de las mayores victorias en la historia de la competición.

Los croatas, liderados por Luka Modrić, se mostraron impotentes ante los feroces ataques ingleses en su propio estadio.

Dobletes de Harry Kane y Saka, un marcador abultado

El encuentro estuvo bajo el dominio absoluto de Inglaterra desde los primeros minutos:

Minutos 8 y 53: El capitán Harry Kane abrió el marcador y selló su doblete en la segunda mitad.

Minutos 21 y 39: Jude Bellingham y Anthony Gordon dejaron en shock a la defensa rival y ampliaron la ventaja.

Minutos 45 y 68: Bukayo Saka consolidó su gran actuación en la banda con dos goles magníficos.

Minuto 87: Morgan Rogers, quien entró desde el banquillo, puso el punto final — 0:7!

Aunque el cuerpo técnico de Croacia realizó tres cambios al inicio de la segunda parte, no pudieron cambiar el rumbo del partido.

Situación en la tabla

Esta victoria es de vital importancia para los ingleses en la fase de grupos:

Inglaterra ocupa el 2º lugar del grupo con 6 puntos por diferencia de goles.

España es el líder del grupo también con 6 puntos.

Croacia se quedó en la 3ª posición con 3 puntos.

República Checa aún no ha sumado ningún punto.

Liga de Naciones. 3ª jornada

Croacia – Inglaterra 0:7

Goles: Kane (8, 53), Bellingham (21), Gordon (39), Saka (45, 68), Rogers (87).