Lanzamiento de la « Copa Turca » para los Estados túrquicos: detalles del nuevo torneo

La selección nacional de Uzbekistán, considerada una de las más poderosas de Asia, podría participar en un futuro próximo en una nueva y prestigiosa competición internacional. Según el influyente medio turco TRT Haber se ha presentado una iniciativa oficial para establecer un torneo de fútbol « Copa Turca » que reúna a las selecciones nacionales del mundo túrquico.

Esta iniciativa fue anunciada por el vicepresidente del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Parti), en el poder en Turquía, Kürşad Zorlu Según él, la Federación Turca de Fútbol y el Ministerio de Juventud y Deportes del país ya han comenzado a trabajar en el concepto de la nueva competición.

Cada dos años: ¿Cuál será el formato de la competición?

El nuevo proyecto de fútbol incluye varios aspectos importantes:

Periodicidad: Se planea que la « Copa Turca » se celebre regularmente cada dos años ;

Objetivo principal: Fortalecer los lazos deportivos entre los Estados túrquicos, proporcionar a las selecciones nacionales experiencia internacional adicional y elevar el nivel del fútbol regional.

Organizadores: Se prevé que la competición se organice bajo estándares internacionales, liderada por la Federación Turca de Fútbol y el Ministerio de Juventud y Deportes.

¿Qué selecciones nacionales participarán?

El torneo contará con las selecciones nacionales de los países miembros y observadores de la Organización de Estados Túrquicos (OET):

Países miembros de pleno derecho: Uzbekistán, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán;

Países observadores: Hungría, Turkmenistán y Chipre del Norte.

Se espera que la participación de equipos fuertes del continente como Uzbekistán y Turquía, junto con Hungría, un representante europeo de renombre, aumente significativamente el nivel deportivo y el prestigio de la « Copa Turca ».