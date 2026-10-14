Lanzamiento de la « Copa Turca » para los Estados túrquicos: detalles del nuevo torneo

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Lanzamiento de la « Copa Turca » para los Estados túrquicos: detalles del nuevo torneo

La selección nacional de Uzbekistán, considerada una de las más poderosas de Asia, podría participar en un futuro próximo en una nueva y prestigiosa competición internacional. Según el influyente medio turco TRT Haber se ha presentado una iniciativa oficial para establecer un torneo de fútbol « Copa Turca » que reúna a las selecciones nacionales del mundo túrquico.

Esta iniciativa fue anunciada por el vicepresidente del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Parti), en el poder en Turquía, Kürşad Zorlu Según él, la Federación Turca de Fútbol y el Ministerio de Juventud y Deportes del país ya han comenzado a trabajar en el concepto de la nueva competición.

Cada dos años: ¿Cuál será el formato de la competición?

El nuevo proyecto de fútbol incluye varios aspectos importantes:

  • Periodicidad: Se planea que la « Copa Turca » se celebre regularmente cada dos años ;

  • Objetivo principal: Fortalecer los lazos deportivos entre los Estados túrquicos, proporcionar a las selecciones nacionales experiencia internacional adicional y elevar el nivel del fútbol regional.

  • Organizadores: Se prevé que la competición se organice bajo estándares internacionales, liderada por la Federación Turca de Fútbol y el Ministerio de Juventud y Deportes.

¿Qué selecciones nacionales participarán?

El torneo contará con las selecciones nacionales de los países miembros y observadores de la Organización de Estados Túrquicos (OET):

  • Países miembros de pleno derecho: Uzbekistán, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán;

  • Países observadores: Hungría, Turkmenistán y Chipre del Norte.

Se espera que la participación de equipos fuertes del continente como Uzbekistán y Turquía, junto con Hungría, un representante europeo de renombre, aumente significativamente el nivel deportivo y el prestigio de la « Copa Turca ».

Selección de UzbekistánCopa TurcaFederación Turca de FútbolAK PartiFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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