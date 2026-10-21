Inter — Shakhtar Donetsk: alineaciones y directo
El partido de la Champions League entre el Inter y el Shakhtar Donetsk comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Inter: 1. Martinez J., 30. Carlos Augusto, 25. Akanji M., 95. Bastoni A., 99. Spence D., 23. Barella N. (capitán), 20. Çalhanoğlu H., 8. Sučić P., 32. Dimarco F., 14. Bonny A., 9. Thuram M.
Suplentes del Inter: 31. Bisseck Y., 46. Bovio L., 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 94. Esposito F., 11. Luis Henrique, 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 5. Stanković A., 45. Stante F., 7. Zieliński P.
Entrenador del Inter: Chivu C.
Alineación titular del Shakhtar Donetsk: 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (capitán), 13. Pedro Henrique, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrinho, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kauã Elias.
Suplentes del Shakhtar Donetsk: 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Gram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 29. Nazaryna E., 11. Newerton, 2. Traoré L.
Entrenador del Shakhtar Donetsk: Turan A.
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