Habría un acuerdo entre Lautaro Martínez y el FC Barcelona

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Habría un acuerdo entre Lautaro Martínez y el FC Barcelona

Según la información difundida por la famosa cadena española El Chiringuito TV, el capitán del Inter, Lautaro Martínez, habría llegado a un acuerdo con el conjunto catalán sobre las condiciones de su contrato. Aunque este posible fichaje está generando un gran revuelo en el mundo del fútbol, su concreción resulta muy complicada. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Según GOAL.com, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, mantuvo la semana pasada una reunión oficial con el agente del delantero, Alejandro Camaño. Al parecer, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones principales al término de las negociaciones.

El aspecto económico del fichaje y los principales obstáculos

Después de que se volviera imposible fichar a Julián Álvarez, principal objetivo del mercado de verano, el club catalán centró su atención en otro delantero argentino. La directiva del FC Barcelona estaría dispuesta a invertir alrededor de 100 millones de euros en el fichaje del capitán del Inter.

Aun así, todavía existen numerosos obstáculos para que el fichaje se concrete. El hecho de que queden apenas unos diez días para el cierre del mercado y que el Inter no tenga intención de vender a su máximo goleador está complicando la situación. El club milanés entiende perfectamente que sería muy difícil encontrar en tan poco tiempo un sustituto a la altura de un futbolista de este nivel.

Los objetivos personales del futbolista

Según las fuentes, Lautaro Martínez tampoco tiene intención de abandonar el club italiano. Es considerado el verdadero capitán del equipo, su líder y uno de los principales pilares del vestuario. Después de sufrir dos derrotas con la camiseta nerazzurra, el principal objetivo del delantero argentino es levantar el trofeo de la Liga de Campeones con estos colores.

De este modo, pese a las informaciones difundidas por los medios españoles, la concreción de este fichaje de alto perfil resulta muy difícil. Si no se produce ningún giro inesperado, se espera que el delantero apodado «El Toro» continúe su carrera en Italia.

Lautaro MartínezFC BarcelonaInterFichajesLiga De Campeones
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Jahongir Tursunov
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