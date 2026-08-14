El estadio londinense de Stamford Bridge se prepara para volver a recibir el himno de la Champions League de la UEFA esta temporada, pero esta vez no será el Chelsea quien salte al campo. Según un giro inesperado en el mundo del deporte, el Shakhtar Donetsk, uno de los grandes clubes de Ucrania, ha llevado a la fase final las negociaciones para disputar sus partidos europeos como local en el oeste de Londres. Goal.com informa .

Como se sabe, el Shakhtar Donetsk no puede jugar desde 2014 en su país ni en su principal estadio, el Donbas Arena. En los últimos años, el club ucraniano ha disputado sus partidos internacionales en campos de Polonia, Alemania y Eslovenia. Ahora, la directiva del club estudia seriamente la posibilidad de jugar en Londres y las negociaciones entre las partes continúan activamente.

Colaboración entre clubes

Según el periodista Ben Jacobs, se espera que Stamford Bridge se convierta en la sede principal de los partidos como local del Shakhtar esta temporada. Durante los últimos dieciocho meses, Chelsea y el Shakhtar han establecido estrechos vínculos de cooperación. Esta relación se vio impulsada por el sonado traspaso de Mykhailo Mudryk al club londinense a comienzos de 2023.

Además, ambos clubes organizaron con éxito el evento benéfico Game4Ukraine, destinado a recaudar ayuda humanitaria. Estas cálidas relaciones permiten ahora que el Shakhtar utilice el estadio londinense.

Condiciones favorables en el Reino Unido para los Halcones

Londres cuenta con una importante diáspora ucraniana, un factor que también resulta relevante para el club. Mientras que unos 32.000 ucranianos viven en la capital, en total residen en el Reino Unido más de 100.000 personas de ascendencia ucraniana. Esto permitiría al equipo recibir un fuerte apoyo de sus aficionados incluso en el extranjero.

Curiosamente, el décimo puesto que Chelsea ocupó la temporada pasada en la Premier League inglesa contribuyó indirectamente a crear las condiciones para este acuerdo. La ausencia de los Blues en las competiciones europeas esta temporada evitaría conflictos adicionales de calendario relacionados con el cuidado del césped y la seguridad.

Aun así, todavía se necesita la aprobación de algunas organizaciones para que el plan sea confirmado oficialmente. En particular, la UEFA y el consejo local de Hammersmith and Fulham deben conceder la autorización definitiva para disputar partidos adicionales.