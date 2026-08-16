John Stones marca en su debut con el Inter y apunta a la Liga de Campeones

El reconocido defensa de la selección inglesa, John Stones, logró captar la atención de los aficionados desde su primer partido con su nuevo club, el Inter italiano. El experimentado futbolista saltó al campo en el amistoso contra el Real Betis, disputado en el estadio San Nicola, y se convirtió en el autor de un magnífico gol que decidió el encuentro. Según Goal.com, este resultado demostró que no solo es un defensa fiable, sino también un jugador polivalente capaz de ayudar en ataque en los momentos decisivos. Sobre ello, Goal.com lo informa.

El jugador inglés entró desde el banquillo cuando faltaban veinte minutos para el final del tiempo reglamentario y poco después mostró su calidad técnica. En los últimos compases del partido, durante una jugada a balón parado, Stones se lanzó al área rival y exhibió una agilidad propia de un auténtico delantero. Elevándose para rematar de cabeza o con el pie derecho un centro recibido, el defensa envió el balón con precisión al fondo de la red.

El debut y su importancia

Este gol fue muy valorado por los medios deportivos y los especialistas italianos. En particular, su precisión en el remate y su capacidad para elegir el momento adecuado recordaron los movimientos de los principales atacantes del equipo. Este único tanto dio a los nerazzurri una ajustada victoria por 1-0, y no por 1-1, ante el representante español, además de elevar la moral del equipo antes de la nueva temporada.

Después del partido, John Stones compartió sus impresiones y destacó que era un honor vestir la camiseta del Inter. Según sus palabras, esta equipación es una de las más bonitas del mundo y la grandeza histórica del club puede sentirse a cada paso. El futbolista inglés también señaló que había salido de su zona de confort para llegar al campeonato italiano y que su principal objetivo era llevar una vez más el trofeo más importante de Europa a San Siro.

Caras conocidas y objetivos ambiciosos

Se espera que el proceso de adaptación del defensa de 32 años al fútbol italiano sea relativamente sencillo. En el vestuario del Inter encontrará a varios conocidos. En particular, John Stones se ha reencontrado con Manuel Akanji , con quien compartió vestuario en el Manchester City y conquistó la final de la Liga de Campeones de 2023 en Estambul.

Stones dedicó palabras elogiosas a su antiguo y actual compañero Manuel Akanji, a quien describió como un futbolista de talla mundial y una persona sincera. Ahora, estos dos defensas experimentados tendrán la misión de construir una fortaleza inexpugnable en la zaga de este grande de Italia. Por delante les esperan los complicados partidos de la Serie A y los intensos duelos de las competiciones europeas.