Shakhtar Donetsk — AEK Atenas: alineaciones y directo

86 Gleiker Mendoza (Shakhtar) dispara desde media distancia. Coloca el balón junto al poste derecho.

86 ¡Gol! ¡Gleiker Mendoza (Shakhtar) marca!

85 El Shakhtar Donetsk mantiene el ritmo del partido bajo control mediante pases cortos y precisos.

83 Estamos presenciando un cambio. Oleksandr Zubkov (AEK) entra al terreno de juego en lugar de Răzvan Marin.

82 Yehor Nazaryna (Shakhtar) entra como suplente en lugar de Marlon Gomes.

81 Yehor Nazaryna (Shajtar) entra como suplente en lugar de Marlon Gomes.

80 ¡Gol! Alberto Brignoli (AEK) marca en su propia portería.

80 ¡Cambia el marcador! Alberto Brignoli (AEK) marca en propia puerta.

79 Marko Nikolić decidió sustituir a Luka Jović, y Barnabás Varga (AEK) entró en su lugar.

79 Milan Vitalis abandona el terreno de juego y entra Kaan Kairinen (AEK).

78 Milan Vitalis abandona el terreno de juego y entra Kaan Kairinen (AEK).

78 2:3 es el recuento actual de tiros a puerta.

77 Aboubakar Koita (AEK) debería haber sabido que una acción así va contra las reglas. Jugó con demasiada imprudencia contra su rival, sin dejarle otra opción a Chris Kavanagh que pitar.

76 Lazaros Rota (AEK) se lanzó imprudentemente a los pies de su rival y puede considerarse afortunado por escapar al castigo. Chris Kavanagh pitó la falta pero esta vez no mostró tarjeta.

75 Lazaros Rota (AEK) se lanzó imprudentemente a los pies de su rival y puede considerarse afortunado por escapar al castigo. Chris Kavanagh pitó la falta, pero esta vez no sacó tarjeta.

72 Gleyker Mendoza (Shakhtar) dispara desde fuera del área al no tener más opciones, pero su intento se marcha alto por encima del larguero.

71 Marko Nikolić decide hacer un cambio. Mijat Gaćinović (AEK) entra al campo en lugar de Zini.

71 Se realiza un cambio. João Mário (AEK) entra en lugar de Lovro Majer.

68 El saque de esquina ejecutado por el Shakhtar Donetsk fue despejado con seguridad por un bien preparado Alberto Brignoli (AEK).

68 Gleyker Mendoza (Shakhtar) recibió un pase cerca de la frontal del área, pero su disparo fue bloqueado.

67 Alisson (Shajtar) quedó en posición adelantada y el juez de línea levantó la bandera.

64 Oleh Ocheretko (Shakhtar) se eleva alto para rematar un gran centro, pero su cabezazo se marcha rozando el poste izquierdo.

64 El Shakhtar Donetsk gana un córner. Están mandando a muchos jugadores al área.

64 Arda Turan decide hacer un cambio. Gleiker Mendoza entra por Newerton (Shakhtar).

64 El árbitro detuvo el juego por un cambio: Isaque Silva (Shakhtar) entra al campo en lugar de Pedrinho.

63 Arda Turan decide hacer un cambio. Gleiker Mendoza entra en lugar de Newerton (Shakhtar).

63 El árbitro ha detenido el juego para un cambio: Isaque Silva (Shakhtar) entra en el campo en lugar de Pedrinho.

63 Kauan Elias (Shakhtar) dispara desde fuera del área, pero el balón rebota en un defensa y no supone peligro para el portero.

61 Razvan Marin (AEK) no debería sorprenderse por la tarjeta amarilla del árbitro, el árbitro calmó muy bien la situación.

61 Răzvan Marin (AEK) se buscó claramente la tarjeta amarilla con sus acciones. El árbitro accedió y le amonestó.

58 Chris Kavanagh señala falta debido a la acción demasiado agresiva de Newerton (Shakhtar) en la pelea por el balón.

58 Chris Kavanagh pita y señala una falta muy dura de Newerton (Shakhtar) en la lucha por el balón.

57 Harold Moukoudi (AEK) llegó al centro desde la banda y tuvo una buena ocasión, pero su remate de cabeza salió desviado cerca del poste derecho.

57 Gracias a una brillante intervención del defensa, el saque de esquina ejecutado por el AEK Atenas no dio frutos.

57 Răzvan Marin (AEK) dispara con potencia a la escuadra, pero Dmytro Riznyk hace una parada providencial.

56 Se señala un tiro libre muy peligroso. El balón está a pocos metros fuera del área penal. Varios jugadores se han reunido alrededor del balón, pero parece que Razvan Marin (AEK) va a disparar.

54 Marlon Gomes (Shakhtar) cometió falta sobre su rival y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.

54 Marlon Gomes (Shakhtar) es amonestado con tarjeta amarilla.

52 Aboubakary Koita (AEK) dispara con potencia desde fuera del área, pero su intento es bloqueado por un defensa.

49 Stavros Pilos (AEK) regateó a los defensas y se quedó solo ante el portero, pero no pudo marcar.

48 Oleh Ocheretko (Shakhtar) hizo una entrada muy dura en la lucha por el balón, y Chris Kavanagh detuvo el juego para señalar tiro libre.

48 Newerton (Shakhtar) protagonizó una gran jugada individual, llegó a la frontal del área y disparó. Fue un tiro muy peligroso, y de no haber rebotado en otro delantero, lo más probable es que hubiera batido al portero.

48 Neverton (Shakhtar) hizo una gran jugada individual, llegó hasta la frontal del área y disparó. Fue un remate muy peligroso y, de no haber rebotado en otro delantero, probablemente habría superado al portero.

47 Neverton (Shakhtar) hizo una gran jugada individual, llegó hasta la frontal del área y disparó. Fue un disparo muy peligroso y, de no haber rebotado en otro delantero, lo más probable es que hubiera batido al portero.

47 Newerton (Shakhtar) se fabrica un espacio para disparar con una gran acción en la esquina del área, pero le falta precisión y su remate se marcha muy desviado del poste izquierdo.

46 Ha comenzado la segunda mitad.

45+1 Pedrinho (Shajtar) lanza un pase largo hacia adelante, pero el balón dirigido a Alisson iba demasiado fuerte y la ocasión se desperdicia.

45+3 Suena el silbato del árbitro y finaliza la primera parte, los jugadores se dirigen a los vestuarios.

45 Stavro Piloe envió un centro alto al área chica. Zini (AEK) remató de cabeza, pero el balón se marchó por encima del travesaño.

45+1 Stavro Piloe envía un centro alto al área chica. Zini (AEK) remata de cabeza, pero el balón se va por encima del travesaño.

45 2 minutos de añadido.

45+1 Se añaden 2 minutos.

43 Tras un libre directo desde media distancia ejecutado por el Shakhtar Donetsk, el balón fue bloqueado por uno de los defensores.

42 Harold Moukoudi (AEK) ve la tarjeta amarilla por una dura falta sobre su rival y ahora deberá andar con mucho cuidado lo que queda de partido.

42 El juego se detiene ya que Harold Moukoudi (AEK) recibe una tarjeta amarilla.

41 El Shakhtar Donetsk no aprovechó el córner, Alberto Brignoli (AEK) se hizo con el balón por alto.

39 Răzvan Marin (AEK) se creó espacio y soltó un potente disparo desde media distancia, pero el balón se marchó por encima del travesaño.

38 Pedro Henrique (Shakhtar) demostró su técnica y llegó solo hasta la frontal del área. Disparó, pero el balón se estrelló en el travesaño. ¡Gran jugada, pero le faltó suerte al final!

36 El centro de Lovro Majer (AEK) de falta al área es despejado.

34 ¡Gol! ¡Pedrinho (Shakhtar) ejecuta el penalti con un gran disparo a la esquina inferior derecha, sin dejar opciones al portero Alberto Brignoli!

34 Pedrinho (Shakhtar) transforma el penalti con tranquilidad.

34 Pedrinho (Shakhtar) toma la responsabilidad y ya está colocando el balón.

33 ¡Los jugadores del Shakhtar Donetsk celebran porque, tras la revisión del VAR, el árbitro señala PENALTI!

32 Ha pasado bastante tiempo desde aquella jugada en el área, pero a juzgar por la señal de VAR del árbitro, parece que le han transmitido alguna información. ¡Quiere revisar la jugada del penalti anterior! Qué oportunidad para el Shakhtar Donetsk.

32 Alisson (Shajtar) controló el pase preciso, pero uno de los defensas le robó el balón. Gran defensa.

30 El centro de Luka Jović (AEK) no encuentra receptor y la defensa rival despeja rápidamente el balón del área.

28 ¡Gol! ¡Lovro Majer (AEK)! Tras una asistencia de Stavro Pilos, Lovro Majer mostró una gran calma dentro del área y colocó el balón en la esquina inferior derecha. 0:1.

28 ¡Gol! ¡Lovro Majer (AEK) la manda al fondo de la red superando al portero!

25 Kauan Elias (Shakhtar) apareció a espaldas del último defensa, pero después de que el juez de línea señalara fuera de juego, el árbitro principal detuvo el juego.

23 Milan Vítalis (AEK) golpeó muy mal el balón. Intentó una volea desde lejos, pero el esférico se fue a la grada.

21 El Shakhtar Donetsk tuvo la oportunidad de marcar de córner, pero el defensa despejó el balón.

20 El Shakhtar Donetsk tuvo la oportunidad de marcar de córner, pero el defensa despejó el balón.

20 Neverton (Shajtar) dispara con potencia a portería, pero un defensa bloquea el balón con valentía. El Shajtar Donetsk sacará de esquina.

19 Neverton (Shakhtar) coloca el balón y se prepara para ejecutar un tiro libre desde una distancia cómoda. Se han marcado muchos goles desde aquí. Veamos qué pasa.

18 ¿En qué estaba pensando Lovro Majer (AEK)? No se irá sin castigo por esta acción. El árbitro le mostró una tarjeta amarilla.

18 Prácticamente la estaba pidiendo. Lovro Majer (AEK) ve la tarjeta amarilla.

16 Chris Kavanagh hace sonar su silbato y Aboubakary Koita (AEK) es penalizado por falta en ataque. Buena decisión del árbitro.

14 No fue el mejor disparo. Luka Jović (AEK) remata de primera desde fuera del área, pero el balón se marchó por encima del larguero.

13 Oleg Ocheretko (Shakhtar) envió un pase muy preciso a Kaua Elias dentro del área, pero Alberto Brignoli mostró gran atención para despejar el peligro.

12 Tras el rechace, Newertoon (Shakhtar) tuvo una buena oportunidad, pero su remate desde fuera del área se marchó por encima del travesaño. ¡Un disparo muy desဆtado!

12 Pedrinho (Shakhtar) ejecutó un peligroso tiro libre, pero uno de los defensas despejó el peligro de manera brillante.

11 Grave error de Domagoj Vida (AEK) y Chris Kavanagh hace sonar su silbato.

10 El Shakhtar Donetsk sacó un córner, pero la sólida actuación de los defensas desbarató la oportunidad de gol.

9 Alisson (Shakhtar) se deshace de su marcador y saca un potente disparo desde fuera del área. Alberto Brignoli ve el balón tarde, pero evita que entre junto al poste izquierdo.

7 Alisson (Shakhtar) envía un balón largo hacia Oleh Ocheretko, pero Alberto Brignoli sale de su área para quedarse con el esférico.

6 Alisson (Shakhtar) envía un pase largo hacia Oleh Ocheretko, pero Alberto Brignoli sale y se apodera del balón.

5 Newerton (Shajtar) hizo una jugada individual, pero un defensa rival lo bloqueó y no pudo crear una ocasión de peligro.

3 ¡Tras el córner, el balón fue centrado al área. Harold Moukoudi (AEK) se elevó más que los defensas y remató de cabeza, ¡pero el balón se estrelló en el poste izquierdo y salió fuera!

3 El AEK de Atenas obligó al rival a conceder un córner.

1 Comienza la primera parte.

00:01 El partido comienza con el saque inicial del AEK Atenas.

00:00 El árbitro del partido de hoy será Chris Kavanagh.

00:00 Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.