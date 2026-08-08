Hakan Çalhanoğlu: las bromas de Luka Modrić y sus ambiciones en el campeonato

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Hakan Çalhanoğlu: las bromas de Luka Modrić y sus ambiciones en el campeonato

El centrocampista del Inter, Hakan Çalhanoğlu, habló recientemente sobre su trasplante capilar y las bromas de sus compañeros y rivales. Según Goal.com, el futbolista turco de 32 años aseguró que no presta atención a ese tipo de bromas, que se siente bien y que tiene grandes objetivos. Sobre este tema, Goal.com informa de ello.

Convertido en titular indiscutible y en una de las figuras de la Serie A, el mediapunta reconoció que su nueva imagen había generado muchos comentarios. Según sus palabras, durante los partidos no solo sus compañeros de club, sino también futbolistas famosos, se burlaron de su nuevo aspecto.

Las bromas en el campo y las palabras de Modrić

Según la Gazzetta dello Sport, una de las bromas más curiosas dirigidas al futbolista turco fue obra del experimentado centrocampista Luka Modrić. En uno de los partidos salió el tema y se produjeron intercambios humorísticos entre rivales y conocidos.

Çalhanoğlu explicó que se toma este tipo de bromas con calma y que tiene una gran confianza en sí mismo. En una entrevista, declaró: « Me hice un trasplante capilar. Mis compañeros se burlaron de mí y Modrić también lo hizo en el derbi del otro día. Pero todo está bien, ahora me siento mucho mejor. »

Defender el Scudetto y sus sueños en el campeonato

Además de los cambios en su apariencia, el experimentado centrocampista está plenamente centrado en sus objetivos deportivos. El Inter ganó el título la temporada pasada y Çalhanoğlu, convertido en capitán del equipo, quiere conservar ese éxito y superar a sus rivales, la Juventus y el AC Milan.

Otro de los principales sueños personales del futbolista es volver a disputar la final de la Liga de Campeones. Confía en que el equipo es lo bastante fuerte para competir contra cualquier rival y añadió que lamenta haberse perdido muchos partidos la temporada pasada por culpa de las lesiones.

El centrocampista, que ya piensa en las últimas etapas de su carrera, no ocultó que, después de retirarse del fútbol, preferiría trabajar en la administración futbolística o como representante antes que convertirse en entrenador.

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