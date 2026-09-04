Nueva temporada de la Champions League femenina: conocidos los rivales de los clubes italianos

Se ha celebrado el sorteo de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League y, por primera vez en su historia, el fútbol femenino italiano contará con tres equipos en esta etapa. Según el sorteo realizado en Nyon, la Roma, la Juventus y el Inter ya conocen a sus rivales para la fase principal de la competición. Este cambio demuestra el creciente prestigio del fútbol nacional en el ámbito internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la Champions League femenina utiliza por segunda temporada consecutiva el formato de tabla de liga única, al igual que la competición masculina. Según este formato, 18 equipos competirán en una clasificación general y cada equipo disputará seis partidos. Tres de ellos serán en casa y los otros tres fuera, contra rivales de diferentes bombos.

Los retos de la Roma, campeona de Italia

La Roma, campeona de Italia y ubicada en el segundo bombo, se prepara para nuevos desafíos en su historia. El equipo recibirá en casa al FC Barcelona, al Real Madrid y al Servette. En los partidos fuera de casa, se enfrentará al Chelsea, al Benfica y al Leuven.

Entre estos enfrentamientos, el partido entre el Chelsea y la Roma tiene una importancia especial, ya que la exjugadora giallorossa Giulia Dragoni se trasladó recientemente al club londinense. Curiosamente, cuatro de los seis rivales de la Roma —FC Barcelona, Chelsea, Real Madrid y Leuven— son los mismos que los de la temporada pasada.

El calendario de la Juventus y del debutante Inter

Otro club italiano en el segundo bombo, la Juventus, recibirá en casa al Lyon, al Benfica y al Leuven. Las turinesas se medirán fuera de casa contra el Paris Saint-Germain, el Häcken y el Austria Wien. Cabe destacar que los encuentros contra el Lyon y el Benfica serán una repetición de los partidos de la temporada anterior.

Para el Inter, que debuta en la fase de liga tras una victoria memorable sobre el Wolfsburg, el sorteo ha presentado la tarea más difícil. Ubicadas en el tercer bombo, las milanesas jugarán en casa contra el Arsenal, el Häcken y el Manchester City, mientras que fuera de casa se enfrentarán al Lyon, al Real Madrid y al Austria Wien.

Según el calendario de la competición, todos los partidos de la fase de liga se emitirán a través de la plataforma Disney+. Al finalizar las seis jornadas, los cuatro primeros equipos de la tabla se clasificarán directamente para los cuartos de final. Los equipos clasificados del quinto al duodécimo puesto se enfrentarán en una ronda de play-off para determinar los cuatro últimos clasificados.