¿Existe un acuerdo entre Lautaro Martínez y el FC Barcelona?
A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes europeo, aumentan las noticias de gran impacto. Según la información difundida por el prestigioso canal español El Chiringuito TV, el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, habría alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona sobre las condiciones de su contrato. La noticia ha despertado un gran interés entre la comunidad futbolística y los aficionados, ya que el delantero realmente ha destacado por sus actuaciones de alto nivel en las últimas temporadas. Así lo informa Goal.com .
Según la fuente, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, mantuvo la semana pasada una reunión oficial con el agente del delantero argentino, Alejandro Camaño. Como resultado de las negociaciones, ambas partes habrían alcanzado un acuerdo sobre las principales condiciones del contrato. Después de no poder fichar a Julián Álvarez, su objetivo prioritario inicial, el club catalán ha centrado su atención en Lautaro Martínez y se prepara para enviar una oferta oficial a la directiva del Inter.
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