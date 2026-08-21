¿Existe un acuerdo entre Lautaro Martínez y el FC Barcelona?

A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes europeo, aumentan las noticias de gran impacto. Según la información difundida por el prestigioso canal español El Chiringuito TV, el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, habría alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona sobre las condiciones de su contrato. La noticia ha despertado un gran interés entre la comunidad futbolística y los aficionados, ya que el delantero realmente ha destacado por sus actuaciones de alto nivel en las últimas temporadas. Así lo informa Goal.com .

Según la fuente, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, mantuvo la semana pasada una reunión oficial con el agente del delantero argentino, Alejandro Camaño. Como resultado de las negociaciones, ambas partes habrían alcanzado un acuerdo sobre las principales condiciones del contrato. Después de no poder fichar a Julián Álvarez, su objetivo prioritario inicial, el club catalán ha centrado su atención en Lautaro Martínez y se prepara para enviar una oferta oficial a la directiva del Inter.

Capacidad financiera y precio estimado

Según Goal.com, la directiva del FC Barcelona estaría dispuesta a invertir aproximadamente 100 millones de euros para fichar al capitán del Inter. Sin embargo, el hecho de que queden apenas unos diez días para el cierre del mercado hace prácticamente imposible que el acuerdo se concrete. El club milanés también entiende que no tiene intención de vender a su principal delantero, el número 10 del equipo, y que sería difícil encontrarle un sustituto adecuado en tan poco tiempo.

El futuro de Lautaro Martínez en el Inter de Milán

Las fuentes cercanas al jugador y la situación en el club indican que Lautaro Martínez no tiene intención de abandonar el Inter. Es el capitán del equipo, el líder del vestuario y la principal fuerza impulsora sobre el terreno de juego. Tras perder dos finales con la camiseta nerazzurra, el principal objetivo del delantero argentino es conquistar la Liga de Campeones y alegrar a los aficionados milaneses.