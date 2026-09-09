Kylian Mbappé iguala el récord de goles de Raúl en la Champions League

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Kylian Mbappé iguala el récord de goles de Raúl en la Champions League

En uno de los encuentros destacados de la UEFA Champions League, el Real Madrid venció al Inter por 2-1 en casa. En este partido, el delantero madridista Kylian Mbappé anotó su gol número 71 en competiciones europeas, igualando el récord de la leyenda Raúl y sentando las bases para la importante victoria de su equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el partido en el estadio Santiago Bernabéu comenzó con una intensa actividad de los locales. Desde el minuto 14, el delantero francés tomó la iniciativa y abrió el marcador con un disparo preciso dentro del área. Este gol se convirtió en otro logro importante para el futbolista francés en el prestigioso torneo.

Solo nueve minutos después, un grave error en la defensa visitante permitió al Real Madrid ampliar su ventaja. El portero del Inter, Josep Martinez, no pudo controlar un pase del defensa Benjamin Pavard y regaló el balón al rival. Federico Valverde aprovechó la situación para marcar a puerta vacía, poniendo el 2-0 en el marcador.

Contraataques de los visitantes y desenlace del partido

En la primera parte y al inicio de la segunda, los milaneses tuvieron varias oportunidades para recortar distancias. El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, desbarató los peligrosos disparos del centrocampista del Inter Hakan Çalhanoğlu y del capitán Lautaro Martinez. Cabe destacar que este encuentro fue el partido número 100 del guardameta belga en la Champions League.

El final del encuentro fue muy disputado. En el minuto 77, Carlos Augusto marcó para recortar distancias y dar esperanzas a su equipo. A pesar de ello, los pupilos de José Mourinho jugaron con solidez en los minutos restantes, manteniendo la victoria por 2-1.

Resultado histórico y lista de goleadores

Para Kylian Mbappé, este gol contra el Inter llegó en su partido número 99 en la Champions League. De esta forma, el delantero de 27 años no solo consolidó su quinto puesto en la lista de máximos goleadores de la historia del torneo, sino que igualó las cifras de la leyenda del Real Madrid, Raúl. Es notable que el delantero español necesitó 142 partidos para marcar esos 71 goles.

Actualmente, Cristiano Ronaldo lidera la carrera de goleadores en la historia de la máxima competición europea con 140 goles. El top cinco también incluye a Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema, a quienes Kylian Mbappé sigue con paso firme.

Kylian MbappéReal MadridInterChampions LeagueRaúl
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