Estrella Roja — FC Copenhague: alineaciones y directo

26 Timi Elšnik (Estrella Roja) mete el balón al área, no fue mala decisión, pero no encontró destinatario ya que ninguno de sus compañeros llegó. El balón se va fuera y el portero del Copenhague sacará.

25 Mihailo Ristic (Estrella Roja) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas bloqueó el balón.

24 Matej Gaštarov (Estrella Roja) puede continuar el partido.

22 Yuta Nakayama (Estrella Roja) recibe una tarjeta amarilla del árbitro por una falta sobre su rival, pero parece descontento con la decisión.

20 Matej Gaštarov (Estrella Roja) necesita asistencia médica, por lo que el árbitro ha detenido el juego y llamado a los médicos al campo.

17 El rechace le cayó a Yuta Nakayama (Crvena Zvezda), ¡cuyo peligroso disparo desde lejos se estrelló en el travesaño! ¡Qué ocasión tan increíble!

16 Jugador del FC Copenhague comete falta en ataque. El árbitro hace sonar el silbato.

15 Stefan Gudelj (Estrella Roja) se abrió espacio en el área tras un pase preciso y remató, pero el balón se fue por encima del travesaño. El balón salió del campo y el FC Copenhague reanudará el juego con un saque de puerta.

14 Vasilije Kostov (Estrella Roja) lanzó el córner, pero un defensa despejó de cabeza.

14 Timi Elšnik (Crvena Zvezda) intentó pasar el balón por encima de la barrera, pero los rivales bloquearon el disparo fácilmente. Crvena Zvezda sacará de esquina.

13 El Estrella Roja tiene la oportunidad de crear peligro con un libre directo cerca de la frontal del área rival.

12 Junnosuke Suzuki (FC Copenhague) puso a prueba la paciencia del árbitro Radu Marian Петреску y fue amonestado por una falta anterior a destiempo.

10 Robert (FC Copenhague) se marchó hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para robar el balón.

9 Los jugadores del Copenhague intercambian pases cortos.

8 Matheus saltó para atrapar el balón del saque de esquina lanzado por Maher Carrizo (FC Copenhague).

7 Maher Carrizo (FC Copenhague) hace una gran incursión en el área, pero su potente disparo es bloqueado con valentía por un defensa. El balón sale del campo. Saque de esquina para el FC Copenhague.

6 Hunor Nemeth (FC Copenhague) comete falta, y Radu Marian Petrescu hace sonar su silbato para señalar la infracción.

3 Vladimir Lučić (Estrella Roja) no pudo centrar al área, su intento fue bloqueado. El balón salió del campo. El Estrella Roja sacará de banda.

1 Empezamos, el partido de hoy acaba de arrancar.

21:50 Vladimir Lučić (Estrella Roja) intentó un centro raso desde la frontal del área, pero la defensa despejó el peligro. El balón salió por la banda y sacará de banda el Estrella Roja.

21:47 El partido empieza con el equipo del Copenhague.

21:45 El árbitro del partido de hoy será Radu Marian Petrescu.

21:45 Las alineaciones titulares de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes verlas en los detalles del partido.