Estrella Roja — FC Copenhague: alineaciones y directo
El partido de la Conference League entre el Estrella Roja y el FC Copenhague comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Estrella Roja: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Handel T., 22. Kostov V., 33. Krunić R. (capitán), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.
Suplentes del Estrella Roja: 15. Abu Fani M., 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 4. Ivanić M., 10. Katai A., 19. Kim Ye-gon, 75. Loizou L., 50. Radanović S., 30. Tebo Uchenna F., 13. Veljković M.
Entrenador del Estrella Roja: Riera A.
Alineación titular del FC Copenhague: 1. Ramaj D., 2. Beimo F., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T. (capitán), 13. Huescas R., 24. Meling B., 28. Németh A., 16. Robert, 4. Sørensen A., 20. Suzuki J.
Suplentes del FC Copenhague: 51. Breum-Harild T., 36. Clem W., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M., 15. Lopez M., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 18. Mair K., 34. Nasnas M., 45. Olsen G., 31. Rúnarsson R. A., 44. Vianney Ndji G.
Entrenador del FC Copenhague: Svensson B.
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