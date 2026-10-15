FC Copenhague - Braga: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre el FC Copenhague y el Braga comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el texto en directo.

Alineación titular del FC Copenhague: 1. Ramay D., 2. Beimo F., 36. Clem U., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M. (capitán), 33. Kral A., 6. Markgraf A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.

Suplentes del FC Copenhague: 51. Breum-Harild T., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T., 13. Huescas R., 15. Lopez M., 34. Nasnas M., 28. Nemet H., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndji G.

Entrenador del FC Copenhague: Svensson B.

Alineación titular del Braga: 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorby, 21. Horta R. (capitán), 23. Huseinbašić D., 14. Lagerbielke G., 8. Moutinho J., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Wind Y.

Suplentes del Braga: 44. Bayram A., 37. Barišić A., 20. Dorgeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomes V., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 10. Victor P., 6. Vitor Carvalho.

Entrenador del Braga: Carvalhal C.