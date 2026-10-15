FC Copenhague - Braga: alineaciones y directo

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FC Copenhague - Braga: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre el FC Copenhague y el Braga comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el texto en directo.

Alineación titular del FC Copenhague: 1. Ramay D., 2. Beimo F., 36. Clem U., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M. (capitán), 33. Kral A., 6. Markgraf A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.

Suplentes del FC Copenhague: 51. Breum-Harild T., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T., 13. Huescas R., 15. Lopez M., 34. Nasnas M., 28. Nemet H., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndji G.

Entrenador del FC Copenhague: Svensson B.

Alineación titular del Braga: 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorby, 21. Horta R. (capitán), 23. Huseinbašić D., 14. Lagerbielke G., 8. Moutinho J., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Wind Y.

Suplentes del Braga: 44. Bayram A., 37. Barišić A., 20. Dorgeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomes V., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 10. Victor P., 6. Vitor Carvalho.

Entrenador del Braga: Carvalhal C.

En directo EN VIVO
25
Gracias a una gran intervención defensiva, el córner de Braga no trajo consecuencias.
25
Ricardo Horta (Braga) intentó pasar el balón, pero fue bloqueado. Braga ganó un saque de esquina.
20
Ricardo Horta (Braga) recibe un pase preciso dentro del área y dispara a portería, pero el balón se marcha desviado bastante cerca del poste derecho.
19
El FC Copenhague sacó el córner en corto. El balón fue al compañero más cercano.
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Braga sacó el córner, pero la sólida actuación de los defensas neutralizó la ocasión de gol.
12
Denis Huseinbašić (Braga) queda en fuera de juego, el árbitro hace sonar el silbato y detiene el partido.
9
William Clem (Copenhague) encontró espacio para rematar dentro del área, pero su disparo se marchó rozando el poste derecho.
6
Robert (Copenhague) dispara desde fuera del área, pero no afina la mira y el balón se marcha muy desviado del poste derecho.
4
Partido: FC Copenhague - Braga. Resultado: 0-0. Comentario: Denis Huseinbasic (Braga) toca el balón con la mano.
1
El partido lo pone en marcha el Copenhague.
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
00:15
El partido lo pone en marcha el Copenhague.
00:00
Joy Kooy ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:00
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
00:00
¡Bienvenidos, queridos aficionados, a nuestra retransmisión en directo por texto! Las alineaciones titulares se anunciarán en breve, así que poneos cómodos y preparados para disfrutar del partido.
FC CopenhagueBragaConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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