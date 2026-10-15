El Lugano derrota al Estrella Roja en casa — Resultados clave de la 1ª jornada de la Conference League

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El Lugano derrota al Estrella Roja en casa — Resultados clave de la 1ª jornada de la Conference League

La fase de grupos de la Conference League comenzó con encuentros intensos y llenos de goles. En uno de los partidos destacados de la jornada, el club suizo Lugano recibió al renombrado equipo serbio Estrella Roja y logró una increíble remontada ganando 3-2.

Este encuentro fue de especial interés para los aficionados al fútbol uzbeko: el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov fue titular en las filas suizas, actuando con solvencia hasta el minuto 73.

Gran remontada del Lugano: el penalti decisivo en el minuto 89

El partido estuvo lleno de giros inesperados y dramatismo:

  • Igualdad en la primera parte: Ayeti adelantó al Lugano en el minuto 25, pero Elsnik restableció el equilibrio en el 32;

  • Presión serbia y respuesta: En el minuto 67, Krunic puso por delante a los de Belgrado (1-2). Sin embargo, Moncada, quien entró por Behruz Karimov en el minuto 73, empató en el 84;

  • El gol de la victoria: En el minuto 89, Grgic transformó un penalti con frialdad, otorgando 3 puntos sensacionales a los locales.

Lugano — Estrella Roja 3-2

Goles: Ayeti (25), Moncada (84), Grgic (89 penalti) — Elsnik (32), Krunic (67).

  • Lugano: von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Alioski, 79), Behruz KARIMOV (Moncada, 73), Ayeti, Grgic, Steffen, Chimini, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79).

Ansu Fati marca y el Ajax cae en Croacia

Los demás partidos de la jornada fueron igualmente disputados:

  • El Mónaco asegura la victoria en Sofía: El club francés se impuso 2-1 ante el CSKA Sofía. Un gol tempranero de Brunner y el tanto de Ansu Fati en el minuto 43 dieron una importante victoria a domicilio a los monegascos;

  • El tropiezo del Ajax en Croacia: El gigante neerlandés perdió 1-2 ante el Hajduk Split. Los goles de Sanyang y Sotisek dieron una victoria inesperada a los locales.

CSKA Sofía — Mónaco 1-2

Goles: Zwarts (76) — Brunner (3), Fati (43).

Hajduk — Ajax 2-1

Goles: Sanyang (37), Sotisek (55) — Klaassen (53).

Esta primera jornada de la Conference League demostró que la lucha será intensa y que nuestros legionarios, como Behruz Karimov, se están convirtiendo en figuras clave en las competiciones europeas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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