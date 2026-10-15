Lugano — Estrella Roja: alineaciones y directo

El partido de la Liga Conferencia entre Lugano y Estrella Roja comienza el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el texto en vivo.

Alineación inicial del Lugano: 16. von Ballmoos D., 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 2. Karimov B., 17. Mai L., 6. Papadopoulos A., 11. Steffen R. (capitán).

Suplentes del Lugano: 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendoussi A., 26. Marques M., 99. Mina D., 30. Moncada D., 24. Pilstrom E.

Entrenador del Lugano: Croci-Torti M.

Alineación inicial del Estrella Roja: 1. Mateus, 9. Djiga N., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Kanga G., 22. Kostić F., 33. Krunić R. (capitán), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.

Suplentes del Estrella Roja: 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Čam M., 77. Guteša I., 19. Kim Young-woo, 50. Radanović S., 55. Sarić D., 27. Strika M., 30. Thebo Uchenna F., 13. Veljković M.

Entrenador del Estrella Roja: Riera A.