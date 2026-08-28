Behruz Karimov listo para conquistar la Conference League: ¡Ya se conocen los rivales del Lugano!

UEFA Conference LeagueSe ha completado el sorteo oficial de la fase de liga de la temporada 2026/2027. Según el nuevo formato, cada equipo participante en la fase de liga disputará un total de 6 partidos (3 en casa y 3 fuera).

El club suizo Lugano , donde milita el defensa de la selección nacional de Uzbekistán Behruz Karimov, ya conoce a sus 6 rivales en el escenario europeo.

¿A quién se enfrentará el Lugano?

El equipo de Behruz Karimov se medirá ante representantes de diversas ligas del continente durante la fase de liga:

Crvena Zvezda (Serbia): El famoso y experimentado guerrero de competiciones europeas de Belgrado;

Copenhague (Dinamarca): Uno de los grandes clubes líderes de Escandinavia;

Getafe (España): Un representante táctico y defensivamente sólido de La Liga;

Sint-Truiden (Bélgica): Un equipo rápido y fuerte del campeonato belga;

Jablonec (República Checa): Uno de los clubes estables del fútbol checo;

Kauno Zalgiris (Lituania): Un equipo combativo de la región báltica.

Para el defensa uzbeko, los duelos contra el Getafe (España) y el Copenhague (Dinamarca) serán una gran oportunidad para demostrar su talento en el escenario europeo.

Destino final: Estambul

Según la UEFA, la gran final de la Conference League 2026/2027 se llevará a cabo el 2 de junio en la magnífica ciudad de Estambul , Turquía.