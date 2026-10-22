Selección UEFA: Mbappé y Kane en el equipo ideal de la semana en la Champions League

·10·Deportes
Selección UEFA: Mbappé y Kane en el equipo ideal de la semana en la Champions League

La 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, intensa y llena de goles, ha concluido.

Tras los disputados encuentros entre los mejores clubes del continente, los expertos de la UEFA han confeccionado el equipo ideal oficial de la jornada, destacando a los jugadores que fueron decisivos para sus clubes. Entre las 11 estrellas seleccionadas, se encuentran goleadores y talentos que brillaron en posiciones inesperadas.

El equipo ideal de la 3ª jornada según la UEFA

El equipo ideal de la competición está formado por los siguientes jugadores:

  • Portero:

    • Yann Sommer (Club Brugge) — elegido mejor portero de la jornada gracias a sus paradas decisivas y seguridad bajo palos.

  • Defensas:

    • Xavier Mbuyamba (LASK);

    • Lutsharel Geertruida (PSV);

    • Carlos Augusto (Inter);

    • Declan Rice (Arsenal) — habituado a jugar en el mediocampo, la estrella inglesa se integra en la línea defensiva por su estabilidad y funciones clave en el campo.

  • Centrocampistas:

    • Scott McTominay (Napoli);

    • Nico Paz (Como);

    • Phil Foden (Manchester City) — autor de un hat-trick en esta jornada, fue el principal artífice de la victoria;

    • Désiré Doué (PSG).

  • Delanteros:

    • Harry Kane (Bayern Múnich);

    • Kylian Mbappé (Real Madrid) — gracias a su actividad y eficacia en ataque, forman la dupla ofensiva del equipo ideal.

Aspectos destacados del equipo ideal

La inclusión en esta lista no solo de estrellas consagradas de grandes clubes, sino también de jugadores de equipos más modestos, demuestra que la jornada estuvo llena de sorpresas.

Champions LeagueUEFAEquipo idealFútbolEuropa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La sorprendente elección de Luís Figo para el Balón de Oro: Mbappé, Kane y una superfinalLa sorprendente elección de Luís Figo para el Balón de Oro: Mbappé, Kane y una superfinal26 septiembre 15:2965 millones de euros por Harry Kane: ¿Ha comenzado el gran movimiento del Al-Hilal?65 millones de euros por Harry Kane: ¿Ha comenzado el gran movimiento del Al-Hilal?14 julio 21:33Decisión histórica y récord: la Supercopa de la UEFA 2028 se celebrará en AstanáDecisión histórica y récord: la Supercopa de la UEFA 2028 se celebrará en Astaná16 septiembre 10:19Revelado el once ideal de la 16.ª jornada de la Superliga: ¿quiénes lo integran?Revelado el once ideal de la 16.ª jornada de la Superliga: ¿quiénes lo integran?9 agosto 21:32Los mejores de la 15.ª jornada: Navbahor y Nasaf aportan más jugadoresLos mejores de la 15.ª jornada: Navbahor y Nasaf aportan más jugadores5 agosto 14:22¡La UEFA amenaza a la FIFA con boicotear la Copa del Mundo!¡La UEFA amenaza a la FIFA con boicotear la Copa del Mundo!31 julio 01:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán