Selección UEFA: Mbappé y Kane en el equipo ideal de la semana en la Champions League

La 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, intensa y llena de goles, ha concluido.

Tras los disputados encuentros entre los mejores clubes del continente, los expertos de la UEFA han confeccionado el equipo ideal oficial de la jornada, destacando a los jugadores que fueron decisivos para sus clubes. Entre las 11 estrellas seleccionadas, se encuentran goleadores y talentos que brillaron en posiciones inesperadas.

El equipo ideal de la 3ª jornada según la UEFA

El equipo ideal de la competición está formado por los siguientes jugadores:

Portero: Yann Sommer (Club Brugge) — elegido mejor portero de la jornada gracias a sus paradas decisivas y seguridad bajo palos.

Defensas: Xavier Mbuyamba (LASK); Lutsharel Geertruida (PSV); Carlos Augusto (Inter); Declan Rice (Arsenal) — habituado a jugar en el mediocampo, la estrella inglesa se integra en la línea defensiva por su estabilidad y funciones clave en el campo.

Centrocampistas: Scott McTominay (Napoli); Nico Paz (Como); Phil Foden (Manchester City) — autor de un hat-trick en esta jornada, fue el principal artífice de la victoria; Désiré Doué (PSG).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich); Kylian Mbappé (Real Madrid) — gracias a su actividad y eficacia en ataque, forman la dupla ofensiva del equipo ideal.



Aspectos destacados del equipo ideal

La inclusión en esta lista no solo de estrellas consagradas de grandes clubes, sino también de jugadores de equipos más modestos, demuestra que la jornada estuvo llena de sorpresas.