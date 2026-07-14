65 millones de euros por Harry Kane: ¿Ha comenzado el gran movimiento del Al-Hilal?

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, vuelve a ser el centro de atención en el mercado de fichajes. Según los informes, el club saudí Al-Hilal está explorando la posibilidad de incorporar a la estrella inglesa a sus filas.

El Al-Hilal habla con los representantes de Kane

Según la información del periodista Sacha Tavolieri, el Al-Hilal ha iniciado las negociaciones preliminares con los representantes de Harry Kane.

Por ahora, el jugador no ha tomado una decisión definitiva. Primero quiere conocer las condiciones deportivas y financieras de la oferta saudí.

Aquí no se trata solo de dinero. Kane sigue siendo un delantero capaz de jugar al más alto nivel en el fútbol europeo. Por lo tanto, su posible marcha a Arabia Saudí no es un asunto que se resuelva únicamente con un gran salario.

Dudas sobre la cláusula de 65 millones de euros

Los informes indican que el contrato de Kane con el Bayern incluye una cláusula de rescisión de 65 millones de euros a partir de la tercera temporada.

Es precisamente esta cifra la que podría resultar interesante para el Al-Hilal. Si el club saudí tiene la posibilidad de activar esta cláusula, es probable que acelere el traspaso.

Sin embargo, hay que ser cautelosos: mientras algunas fuentes mencionan la existencia de una opción de 65 millones de euros, otros informes señalan que el plazo para activar dicha cláusula podría haber expirado ya.

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El Bayern aún no está en negociaciones oficiales

Según la información, el Al-Hilal aún no se ha puesto en contacto oficialmente con el Bayern. Los primeros movimientos se están llevando a cabo solo con el entorno del jugador.

Este es un escenario habitual en el mercado de fichajes: primero se averigua si el jugador está abierto a tal opción y luego comienzan las negociaciones entre los clubes.

Si Kane dice «no», incluso los 65 millones de euros del Al-Hilal podrían no servir de nada. Si el jugador se muestra interesado, este traspaso se convertirá en una de las grandes historias del verano.

¿Por qué precisamente Kane?

Para el Al-Hilal, Harry Kane es un nombre de gran peso. No es solo un delantero que marca goles, sino un jugador que conecta el juego, da asistencias y dirige el ataque con inteligencia.

Kane también ha demostrado su nivel en el Bayern. En Alemania, además de marcar goles, se ha convertido en el pilar del equipo en los partidos importantes.

Los clubes saudíes han intentado aumentar el prestigio del campeonato atrayendo a grandes estrellas en los últimos años. La llegada de un jugador como Kane sería una publicidad más para este proyecto.

El dilema principal para Kane

Kane se enfrenta a dos caminos.

El primer camino: quedarse en el Bayern y seguir luchando por los títulos nacionales y la Champions League en el fútbol europeo.

El segundo camino: aceptar la enorme oferta financiera que podría llegar desde Arabia Saudí.

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Kane sigue siendo el delantero principal de la selección de Inglaterra. Por ello, su elección de club también estará ligada a su estatus en la selección y a su continuidad al más alto nivel.

¿Qué significa este traspaso para el Al-Hilal?

Si el Al-Hilal logra traer a Kane, será otra señal potente para el campeonato saudí.

Un jugador como Kane tiene una gran importancia no solo por los goles, sino también por el marketing, la atención internacional y la imagen del club. Su traspaso podría atraer aún más a la audiencia inglesa y europea hacia el fútbol saudí.

Pero este traspaso no será fácil de realizar. Está claro que el Bayern no dejará ir a su delantero principal fácilmente.

Una situación peligrosa para el Bayern

Para el club muniqués, el asunto de Kane es muy delicado. Si el jugador se interesa por marcharse, el Bayern tendrá que buscar un nuevo delantero. Esa no es una tarea fácil en el mercado.

Los delanteros centro del nivel de Kane son escasos. Su salida afectará no solo a la cifra de goles, sino también a la construcción ofensiva del equipo.

Por eso, el mejor escenario para el Bayern es que Kane defina su postura rápidamente. ¿Se quedará o aceptará un nuevo desafío?

La gran intriga del mercado de verano

Por ahora, el Al-Hilal solo ha dado los primeros pasos por Kane. No hay oferta oficial, no hay negociaciones con el Bayern, ni decisión del jugador.

Pero una cosa es segura: el simple hecho de que el nombre de Harry Kane se vincule con el proyecto saudí ha calentado el mercado.

Ahora la pregunta principal es: ¿Kane se quedará en la élite europea para seguir luchando por grandes trofeos con el Bayern, o la posible oferta del Al-Hilal le obligará a pensar seriamente en un nuevo camino?