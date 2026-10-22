¿Por qué Messi quiere pasar a la historia? La inesperada declaración de la leyenda del fútbol mundial

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¿Por qué Messi quiere pasar a la historia? La inesperada declaración de la leyenda del fútbol mundial

Uno de los mayores representantes de la historia del fútbol, ex capitán y líder de la selección nacional de Argentina Lionel Messi compartió sus pensamientos sobre cómo quiere ser recordado por las futuras generaciones y sobre el legado que deja en el fútbol.

La declaración sincera y conmovedora de la estrella de 39 años, quien recientemente se despidió oficialmente de la selección nacional y puso fin a su carrera internacional, fue presentada al público por The Touchline .

«No me detuve en el camino de mis sueños»: la filosofía de Messi

Al reflexionar sobre los principios y aspiraciones que guiaron su carrera, el campeón del mundo expresó los siguientes puntos importantes:

  • La definición de grandeza: «Quiero que me recuerden no solo como un jugador exitoso, sino como un verdadero gran deportista;

  • Éxitos y derrotas: Siempre luché incansablemente por mis sueños y metas. A veces los alcancé y otras veces no, eso es parte integral del deporte;

  • Lucha constante: Pero lo más importante es que nunca dejé de dar todo mi esfuerzo para conquistar todos los trofeos y cimas que encontré en mi camino», subrayó la estrella argentina.

Un camino legendario: de Cataluña a Miami

Lionel Messiy su trayectoria inigualable a nivel de clubes y selección ocupan un lugar especial en los anales del deporte moderno:

  • A nivel de clubes: Messi pasó la época dorada de su carrera en el FC Barcelona, alcanzando las cimas más altas. Luego jugó para el PSG en Francia y, desde el verano de 2023, deleita a los aficionados en el club estadounidense Inter Miami;

  • El punto final en la escena internacional: Tras haber ganado todos los títulos importantes como la Copa del Mundo y la Copa América, Messi cerró su era con la camiseta de la Albiceleste con honor a los 39 años.

Esta declaración de Messi demuestra una vez más que sigue siendo no solo un poseedor de récords y títulos, sino también un verdadero símbolo de coraje y lealtad para millones de jóvenes.

Lionel MessiSelección ArgentinaInter MiamiFC BarcelonaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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