Lionel Messi da su último discurso entre lágrimas en el Monumental

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Lionel Messi da su último discurso entre lágrimas en el Monumental

El majestuoso estadio Monumental de Buenos Aires fue escenario de una de las noches más conmovedoras e inolvidables en la historia del fútbol mundial. El delantero del Inter Miami y capitán de la selección argentina Lionel Messi disputó su último partido con la camiseta nacional en un amistoso contra Benín (3-0).

Tras anotar un penalti y repartir dos asistencias, el genio de 39 años no pudo contener las lágrimas ante decenas de miles de aficionados, pronunciando un emotivo discurso de despedida tras el pitido final.

«La primera persona en la que pienso es mi padre»: el emotivo mensaje de Messi

El prestigioso canal argentino TyC Sports presentó el último mensaje lleno de sentimientos del legendario capitán:

  • Una ola de emociones: «Hoy es difícil decir algo, estoy invadido por la emoción y tengo muchos pensamientos en la cabeza. La primera persona en la que pienso es mi padre. Lo único que puedo hacer, como hice en mi carta de despedida, es agradecer infinitamente a todos», comenzó diciendo el capitán;

  • 20 años de lealtad y pruebas difíciles: «Llevar esta camiseta durante más de 20 años ha sido un orgullo inmenso. Incluso en los momentos más difíciles no dejé de luchar, di todo mi esfuerzo y siempre estuve presente»;

  • Dolor en el corazón y juramento: «Despedirme del equipo me duele mucho. Juro que me hubiera gustado venir aquí toda mi vida. Porque jugar para la selección argentina ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida».

Última magia en el campo: 3-0 y un recital completo

En la noche de despedida, la selección argentina le brindó una victoria a la altura de su líder:

  • Acciones decisivas: Durante el encuentro, Messi transformó un penalti con frialdad y dio dos asistencias de gol a sus compañeros;

  • Final festivo: Cada minuto del partido estuvo marcado por los aplausos incesantes de las gradas, y el capitán se despidió de la selección con una victoria.

Una gran historia sellada en números: 208 partidos y todos los títulos importantes

La carrera internacional de 21 años de Lionel Messi, iniciada en 2005, alcanzó la cima de la historia del fútbol:

  • Estadísticas absolutas: En total con Argentina: 208 partidos oficiales, 126 goles y 70 asistencias;

  • Palmarés: Messi fue campeón del mundo con la selección en el Mundial de Qatar 2022, ganó dos Copas América y obtuvo el trofeo de la Finalissima 2022.

Estos momentos de despedida en el Monumental quedaron grabados no solo en Buenos Aires, sino en la historia del fútbol mundial como el final más conmovedor y grandioso de un capitán legendario con la camiseta nacional.

Lionel MessiInter MiamiSelección ArgentinaEstadio MonumentalFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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